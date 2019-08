El mariachi "atrapa" a Natalia Jiménez y lo plasma en "México de mi corazón"

MÉXICO |

La música de mariachi, una identidad mexicana conocida en todo el mundo, "atrapó" a la cantante española Natalia Jiménez y ella plasmó esa conquista en su cuarto disco como solista que se titula "México de mi corazón".

El álbum incluye éxitos de estrellas como Rocío Dúrcal, Juan Gabriel y Javier Solís, saldrá a la venta este viernes y está integrado por 15 canciones, 14 clásicos mexicanos con mariachi y una tema con banda.

"Yo he abrazado a México y eso lo tengo claro", dijo Jiménez en el Museo del Tequila y Mezcal de Garibaldi, la plaza de los mariachis en Ciudad de México, donde ocurrió la presentación del disco.

"Desde que llegué aquí, me enamoré del país y no he vuelto a ser la misma", añadió la cantante, que conoció el país latinoamericano por primera vez en 2004.

Jiménez aceptó que, tras los resultados artísticos obtenidos, este disco marca la pauta para que ella siga su carrera interpretando música de mariachi o ranchera, como se le conoce en México.

"A mi me gusta mucho el pop, las baladas, pero lo que a mí me gusta más es subirme al escenario con un vestidazo y un mariachi detrás (...) Para mí no hay nada mejor que cantar con mariachi con lo que me da la gana", agregó.

"Para mí este es un gracias para México", confió la madrileña, de 37 años.

Relató que en muchas ocasiones su padres le han dicho "¿Y a ti donde te salió este gusto por el mariachi?".

Y recordó que desde que estaba en La Quinta Estación, grupo en el que debutó como profesional, ya entonaban canciones rancheras, y en alguna ocasión acompañó en el escenario al fallecido Juan Gabriel en el Auditorio Nacional, a quien le dedicó una canción en un gala de los Grammy.

"Esa fue la primera ocasión que canté con mariachi y desde ese día no se me ha quitado el gusto, me quedé loca, me atrapó", dijo la artista.

Contó que cuando se marcha a su país, España, no es "feliz, y en Miami, me aburro".

"Para mí estar en México, trabajar, disfrutar de la gente, la comida y la música es un deleite para los sentidos y para mi corazón. Yo no puedo vivir sin México", agregó.

Ese cariño que la cantante ha encontrado en México se manifiesta en la respuesta que ha tenido con su nuevo disco. "Todavía no sale y mis fans mexicanos están vueltos locos" por comprarlo y escucharlo.

Pero además de cantar con mariachi, un reto que asumió y que, según lo escuchado en la conferencia, superó, la madrileña se dio el lujo de concretar varios duetos con cantantes mexicanos como Carlos Rivera, Pedro Fernández; Paquita la del Barrio y Lila Downs, además de La Banda MS.

El disco, en el que Jiménez también ofrece el tema "Algo más", canción que cantaba con "La Quinta Estación", fue grabado en vivo en dos conciertos privados que se llevaron a cabo en mayo en la Ciudad de México.

"Para mí es un regalo muy grande interpretar la música mexicana y que a los mexicanos les guste", finalizó la artista.