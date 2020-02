Nuevo videoclip por el 40 aniversario de "Redemption Song" de Bob Marley

Cerca de 2700 dibujos originales conforman el nuevo videoclip que figura desde hoy en el canal oficial de Bob Marley en Youtube y que conmemora los 40 años transcurridos desde el lanzamiento de la canción que ilustran: "Redemption Song".

Será el próximo mes de octubre cuando se cumpla el aniversario de este tema, considerado uno de los hitos de la música popular (en el puesto 66 de las 500 mejores canciones de todos los tiempos para la revista Rolling Stone) e incluido en el álbum "Uprising", el último que publicó su autor en vida.

Inspirado en el discurso panafricanista del orador Marcus Garvey "The Work That Has Been Done", el relanzamiento de "Redemption Song" se produce ahora con un videoclip elaborado por los artistas Octave Marsal & Theo de Gueltz.

Su estreno se produce además en el año en el que Marley habría cumplido 75 años, por lo que se han previsto diversos lanzamientos especiales, presentaciones en vivo, además de material poco común.

Cuando "Redemption Song" fue escrita, en torno a 1979, su autor había sido ya diagnosticado del cáncer en un dedo del pie que acabaría con su vida.