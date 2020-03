Residente sobre la canción "René": "Todo lo que aguanté por años me explotó en una noche"

El video de René, nuevo corte del puertorriqueño Residente, ex Calle 13, se convirtió hoy en la tendencia número uno de YouTube en Estados Unidos y en la segunda del mundo. Las imágenes con las que el artista acompañó su tema más íntimo, al que llamó con su nombre (el completo es René Pérez Joglar), hasta la fecha superan ya las 35 millones de visualizaciones en esa plataforma, luego de ser lanzado el pasado 27 de febrero.

Según una nota publicada por Sony Music, "René" lidera los listados de la red social de Google en países como EEUU, Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador o Uruguay.

En una entrevista publicada hoy por la BBC, el puertorriqueño confesó que la canción es el resultado de un cúmulo de sentimientos y frustraciones guardadas.

"Yo creo que a mi lo que me dio fue por años de aguantar un montón de cosas. Todo lo que aguanté por años me explotó en una noche. Me agarró solo, en medio de una gira, y con veinte mil situaciones pasando. Era una sensación de que aunque miles de personas estén en un concierto tú sientes que nadie te quiere, que eres un estorbo, que no debes estar ahí, que estás causando problemas. Eso es bien horrible. Estaba agarrando peso de todos lados, es una locura que yo no controlaba. Pensé que era bueno ponerlo en una canción porque sé que es algo que a todos nos pasa y con lo que la gente iba a poder conectar" respondió el artista.

Fragmento de la letra:

“Ya no queda casi nadie aquí,

A veces ya no quiero estar aquí

Me siento solo aquí

En el medio de la fiesta, quiero estar en donde nadie me molesta

Quemar mi libreta, soltar mis maleta'

Quiero llamar al 7-5-5-0-8-2-2, a ver quién contesta”