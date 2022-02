Gorillaz abre su gira 2022 en Uruguay

La banda inglesa Gorillaz abrirá su gira 2022 en Uruguay, en lo que será el regreso del grupo liderado por Damon Albarn al país suramericano, según informó ayer la promotora Gaucho.

El concierto, que tendrá lugar el 28 de abril en el recinto polifuncional Antel Arena, será el primero del grupo de Albarn antes de viajar a Buenos Aires, Santiago de Chile, Sao Paulo y Río de Janeiro entre abril y mayo, y después saltar a Europa, donde participarán en varios festivales del verano septentrional.

El recital de Gorillaz tendrá lugar en el marco del Festival Primavera 0, que cumple una década de vida, y contará como artistas invitados con la argentina Nathy Peluso, figura de la escena alternativa internacional, y el uruguayo Agus Zeballos, joven referente del “freestyle” local.

“¡Primavera 0 cumple 10 años y arranca a festejar en otoño!”, escribió ayer en su cuenta de Twitter Danilo Astori Sueiro, director de la promotora Gaucho y propietario de la sala de conciertos La Trastienda, una de las más conocidas de Montevideo, quien agregó: “Fiestón en el @antelarena”.

Por el momento, las citas confirmadas de Gorillaz en 2022 abarcan hasta agosto, con un concierto en el Reino Unido, previo paso por países como España, Francia y Dinamarca.

Albarn ha expresado en varias entrevistas en los últimos tiempos su deseo de regresar a Montevideo, ciudad en la que le impresionó sobremanera el Palacio Salvo, al que dedicó su canción “Tower of Montevideo” dentro de su más reciente álbum en solitario, The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows.

La canción, inspirada en el edificio erigido en 1928 por diseño de Mario Palanti y que llegó a ser uno de los más altos de Suramérica en ese momento, habla de un fantasma escuchando música, algo que le inspiró su estancia en un hotel situado en la misma Plaza Independencia.

Éste es el segundo álbum de estudio en solitario del artista que integró Blur, la legendaria banda de brit pop fundada en 1988 que sigue viva pese a varias pausas en su carrera, y que en 1998 creó Gorillaz como proyecto alternativo y virtual junto al dibujante Jamie Hewlett.