¿Por qué la banda Poopó es intergaláctica? Sueña con que su música embruje al universo

La Banda Intergaláctica Intercontinental Poopó es una de las instituciones folklóricas más importantes de Bolivia. Sembradora de música, esta agrupación nació hace 59 años como el sueño de un grupo de personas que se emocionaban y quería emocionar con la música nacional, bajo la dirección de don Sinforiano Gonzales. Hoy es una de las expresiones del carnaval de Oruro, es la representación de la cultura boliviana en foros internacionales. Compuesta por intérpretes militares, mineros y civiles, trabaja por "embrujar" al universo con el ritmo de la morenada, diablada, caporales y otras danzas.

El periódico Urgente.bo conversó con Abel Gonzales, hijo de don Sinforiano y actual director de la Banda Poopó, quien sueña con embrujar al universo con la música boliviana, razón por la cual este grupo musical de bronce se llama como mucho orgullo intergaláctica. Nacida en Villa Poopó, capita de la provincia del mismo nombre, la banda se ha convertido en el semillo de la música folklórica nacional. Desde aquel lejano 1964, muchísima gente ha disfrutado de las interpretaciones de los músicos bolivianos, quienes paso a paso fueron mutando de nombre hasta el actual.

"La banda sueña con embrujar a todo el universo con la música boliviana. Hoy en día, con la tecnología, las redes sociales, el mundo se ha vuelto más pequeño, la comunicación es más rápida, hay que seguir trabajando. Nosotros soñamos hacer conocer (la música) a otros seres de otro mundo", dice con mucha emoción Abel, quien evoca durante la entrevista a su padre, como el sembrador de la música boliviana.

¿Por qué de "Provincial" a "Intergaláctica"?

Gonzales comenta que el cambio de la denominación de la Banda Poopó es una expresión de cada una de las etapas por las cuales paso la agrupación y los logros que obtuvo en ese proceso. "Desde su pueblito natal hasta las grandes capitales europeas, por eso el nombre".

"Yo me siento orgulloso de mi señor padre. Mi padre es el fundador de la Banda Poopó de Oruro.(...)Mi señor padre no había soñado que la banda iba a llegar a ese nivel, no era una profesión la que tenía, pero tenía ese entusiasmo de querer ser músico con su instrumento. Espero que mi padre se sienta feliz de que su hijo lleve las riendas de esta institución", expresó.

¿Cuáles fueron los denominativos de la Banda Poopó?

¿En qué países se presentó la Intergaláctica Intercontinental Poopó?

Una de las presentaciones internacionales más reciente fue en Dubai, capital de Emiratos Árabes Unidos, donde 200 países mostraron su cultura. Bolivia presentó sus expresiones culturales y, cómo no, con la Banda Poopó que interpretó una diablada que emocionó a propios y extraños. Asimismo, tuvieron presentaciones en China-Shanghái; Japón-Tokio; Estados Unidos, entre otros.

"Nosotros los bolivianos mostramos a los árabes lo que puedan bailar y disfrutar con nuestra música, lo mismo hicimos en China cuando nos presentamos en Shanghái y en Tokio en 2019. Los músicos tenemos que hacer esfuerzo para mostrar nuestra cultura, el motivo es; querer a su patria, querer sus costumbres y tradiciones, eso hace la Banda Poopó", destacó.

La Poopó, sembrador de músicos

Allá en la década de los 60. Don Sinforiano, músico y minero, reunió a algunos de sus compañeros de trabajo en las minas para formar una agrupación musical e interpretar huayños, cuecas, diabladas, morenadas, entre otras melodías bolivianas, sin imaginar que esa pequeña banda traspasaría fronteras.

Abel recuerda a su padre con mucho cariño y respetó, comenta que su padre era apasionado y dedicado a la música y trasmitía ese valor a todos los músicos que hicieron su paso por esta banda.

Según comenta Abel, desde los inicios de la banda reclutó a músicos que en la vida cotidiana tenían distintas profesiones; músicos del ejército, mineros y sociedad civil que con el trascurso del tiempo se formaron en este ambiente musical. Actualmente, hay músicos con diferentes profesiones, pero desean ser parte de la banda por su pasión a la música.

"Músicos del ejército, mineros, sociedad civil fueron partícipes de la banda. Evidentemente, la Poopó es un sembrador de músicos, hay muchos que pasaron por esa institución, es una escuela de música y sigue siendo una escuela", indicó.

El director artístico de la Banda Poopó es el capitán Cecilio Colque, quien es egresado del ejército en música. "También tenemos a varios militares y suboficiales que ahora están en unidades de Cochabamba y otras instituciones militares", detalló.

Algunos de los músicos que dejaron la Poopó decidieron formar su propia banda e incluso otros plagiaron el nombre con otros denominativos. "Hoy en día algunos de los músicos plagian el nombre de la institución de la Banda Poopó", sostuvo.

"La vida de un músico es sacrificada"

Un músico debe trabajar sin importar las condiciones climáticas, en ocasiones son maltratados por sus contratistas, asimismo trabajan hasta altas horas de la noche e incluso madrugada.

"Mi padre no quería que nosotros seamos músicos, él decía que la vida de un músico es muy sacrificada. Toda una vida, él ha vivido de la música, pasó por el maltrato de las personas, el ambiente donde tenía que tocar, en varios lugares, los horarios y a veces sufrimos con una mala hospitalidad", explicó Abel.

El valor de un músico; sin música no hay alegría

La banda es parte importante para los danzarines, para el éxito de las fraternidades. Abel indica que la música que interpretan las bandas es elemental para los danzarines, ya que sin música no podrán bailar ni demostrar sus coreografías. Los danzarines se complementan con la música. "Tenemos a los diablos y morenos, pero sin música no pasa nada, (la banda) es parte importante".

La Banda Poopó este sábado reunirá aproximadamente a 220 músicos en el Carnaval de Oruro 2023, donde mostrará al público visitante sus distintas coreografías.

Actualmente, la Banda Poopó es protagonista en el Carnaval. Antiguamente, los músicos en el Carnaval de Oruro pasaban desapercibidos y el público solo apreciaba la vestimenta y la coreografía de los danzarines. "El valor, es mitad música y mitad danza, darnos el lugar propio", explicó Abel.

Los músicos de las bandas interpretan diferentes ritmos, desde los tradicionales hasta canciones actuales. "Para un músico, una vez que se abre la partitura en la música y entona los sonidos empieza a deslumbrar y empieza abrir un nuevo libro interminable. Para la música no hay fin y eso hace la Banda Poopó hoy en día orgullo boliviano", expreso.

Abel destacó que en Bolivia aún tenemos el gusto de escuchar una banda sonora, ya que en distintos países se usa