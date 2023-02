"Radicales de Evo" lanzan coplas para apoyar la candidatura de Evo y criticar al ala "renovadora" del MAS

Javier Tebas, presidente de LaLiga, aseguró ayer en Barcelona que la patronal de los clubes no denuncia las supuestas irregularidades del caso Negreira porque “la Fiscalía está investigando” y no... Ver más LaLiga no denuncia el caso de corrupción del club Barcelona

El jeque Jassim Bin Hamad Al Thani, hermano mayor del emir de Catar, confirmó hoy que ha presentado una oferta a la familia Glazer por "el cien por cien" del Manchester United. Ver más Catar oficializa su oferta por el Manchester United

En un estadio siempre complejo, pese a vencer en tres de sus cuatro últimas visitas ligueras y no caer en doce años en Pamplona, el Real Madrid acude a El Sadar con la lección aprendida de su última... Ver más El Sadar sin Benzema, alerta madridista