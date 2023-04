El nobel de literatura Bob Dylan alista el documental "Shadow Kingdom"

Muchas son las estrellas internacionales del espectáculo que con más de 80 años de edad cumplen sus sueños, como Bob Dylan, quien por su contribución con el rock ganó el Nobel de Literatura y hoy prepara un documental. "Creó una nueva expresión poética dentro de la cultura estadounidense de la cancion", ese fue el argumento de la academia sueca para entregar el galardón al artista, sin embargo, el reconocimiento de la institución no es la cúspide de su carrera.

Sin detener la marcha, Dylan se vuelca ahora en el documental «Shadow Kingdom», show emitido por la plataforma streaming en plena pandemia y que piensa editar próximamente para su publicación, también como disco.

Ambas modalidades, la sonora y la audiovisual, están entre los proyectos del legendario roquero.

El nuevo trabajo del artista de 81 años incluye 14 temas que se podrán descargar online, así como adquirirlos en formato de vinilo y disco compacto.

Convertido en un Tour, Shadow Kingdom presenta al intérprete con versiones actuales de su histórico catálogo, entre ellos, clásicos como Forever Young o It's All Over Now, Baby Blue, y la joya Queen Jane Approximately.

Algunas de esas producciones se crearon especialmente para el evento por tratarse de la primera actuación en vivo de Dylan desde diciembre de 2019, considerada, además, la pausa más larga del cantante en los últimos 30 años.

La publicación del nuevo trabajo coincide con una gira mundial titulada Rough and Rowdy Ways, que arrancó en 2021 y concluirá en 2024.