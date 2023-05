Maltratos, abandono y un suicidio, los momentos que marcaron la vida de Tina Turner

Este miércoles se apagó la voz de Anna Mae Bullock más conocida como Tina Turner, "la reina del rock and roll" quien murió a los 83 años. Una noticia que sorprendió y conmocionó a sus seguidores del mundo.

Cerró sus ojos para siempre la mujer que de niña sufrió el abandono de su madre, el maltrato físico y psicológico de su esposo y la muerte de sus dos hijos biológicos.

Anna Mae nació en un sótano sin ventanas, un lugar para la maternidad de mujeres "de color" en el hospital del condado. Cuando tenía 11 años su madre la abandonó y sufrió mucho por ello, decidió marcharse con su prima Margaret, que la acogió en su casa, pero unos años más tarde su prima murió en un accidente automovilístico, dejando a Tina Turner desolada.

Tras dichas pérdidas, la joven decidió dedicarse a la música gospel, blues y jazz. En ese trayecto tuvo un breve romance con el saxofonista, Raymond Hill y fruto de esa relación nació su primer hijo, Craig, quien fue adoptado por Ike Turner.

Ike Turner fue el manager, descubridor y esposo de Anna Mae, él la convirtió de Anna Mae Bullock en Tina Turner. Este hombre era adicto a la cocaína y excesivamente violento, abusaba sexualmente y psicológicamente de Tina. "Los labios rotos, los ojos morados, las articulaciones dislocadas, los huesos rotos y el tormento psicológico se convirtieron en parte de la vida cotidiana", narraba la artista años después de haber sufrido estos abusos por parte de Ike.

Ante constantes abusos, en 1968 la joven quiso suicidarse, tomó cincuenta pastillas para dormir, pero su equipo de música al percatarse de lo sucedido la llevaron al hospital.

A los 37 años trató de alejarse de él, pero Ike no se dio por vencido y llegó incluso a enviar matones para acosarla.

La cantante tuvo cuatro hijos, dos biológicos y dos adoptados: Craig Raymond Turner con Raymond Hill y Ronald Renelle Turner con Ike Turner. Posteriormente, adoptó a Ike Turner Jr y Michael Turner, fruto de la anterior relación de su marido Ike con Lorraine Taylor.

Las desgracias para la cantante aún no terminaban, su hijo mayor, Craig Turner, se suicidó a los 62 años en su casa, con una herida de bala. "Todavía no sé qué fue lo que lo llevó al límite", reconocía la artista meses después de la tragedia.

Recientemente, murió su siguiente hijo, Ronnie Turner, a causa del cáncer, "Ronnie, dejaste el mundo demasiado pronto. Con dolor cierro los ojos y pienso en ti, mi querido hijo", posteó la artista.

La vida de la reina del rock, Tina Turner, estuvo marcada desde su niñez, sin embargo, triunfó en su vida artística y musical.

La propia Turner apareció en películas como "Tommy" de The Who, y "Mad Max Beyond Thunderdome", cinta en la que cantó el tema principal. Así como el tema de la película "GoldenEye" de James Bond. Un papel importante que rechazó se lo dieron a Oprah Winfrey en "The Color Purple".

La banda sonora de "What's Love Got to Do with It" le dio a Turner otro éxito, su favorito personal: simplemente "The Best".

Turner continuó grabando y haciendo giras hasta sus 80 años. Fue honrada por el Centro Kennedy en 2005 e incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll como solista en 2021.