“No estoy bien”: Alejandro Sanz se sinceró y preocupó a sus fanáticos

El cantante español Alejandro Sanz sorprendió el viernes último a su comunidad de fanáticos al compartir, a través de un tuit, un mensaje cargado de tristeza, donde reveló su estado anímico actual. “No estoy bien. No sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo”, indicó. Rápidamente, recibió una gran cantidad de mensajes de apoyo de parte de internautas y sus pares famosos, informó La Nación.

“Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano”, aseguró el artista en Twitter y su mensaje cargado de tristeza rápidamente ganó notoriedad en redes sociales. Fanáticos quedaron en alerta atendiendo que esta publicación surgió tiempo después de que el cantante español decidiera poner en pausa su tour “Sanz en vivo”.

Si bien no reveló muchos detalles acerca de su condición ni tampoco el motivo del sentimiento que lo empujó a desahogarse en redes sociales, Sanz dejó en claro que no está pasando por un buen momento.

“Estoy trabajando para que se me pase. Llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá qué hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Solo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual”, escribió el conocido intérprete de “Corazón partio”.

Tras sincerarse en redes sociales, el español recibió toda clase de mensajes de aliento tanto de parte de fanáticos como de colegas famosos. “El reconocerse ser humano ante sus fans, también hace al gran artista. ¡Pronta mejoría!” y “Fuerza Alejandro”, fueron solo algunos de los comentarios que recibió el artista en Twitter.