Maroyu confirma que "Pato", el vocalista, dejó la agrupación

La agrupación de cumbia Maroyu, de Néstor Yucra, confirmó en sus redes sociales el alejamiento de su principal vocalista Jhonny Claros, "El Pato".

"Maroyu lamenta la decisión que Jhonny Claros ha tomado las últimas horas de dejar la agrupación y renunciar a su función de vocalista", señala el comunicado.

En redes sociales circuló la versión de la renuncia de"Pato" el fin de semana, cuando se lo vio en un evento social despidiéndose de sus fans.

“Hoy me doy cuenta de que trabajo con personas que no valoran mi talento, problemas internos que hacen que no pertenezca a Maroyu”, dijo.

Además, apuntó a Nestor y Kevin (integrantes de la agrupación) como los posibles motivos de su retiro, puesto que “aguantó muchas” acciones en contra de su persona.

Maroyu señaló que agradecen el trabajo de Claros y le desean el mayor de los éxitos.