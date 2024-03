Sucre. Bonanza regala instrumentos a un niño

Ayer, el grupo chuquisaqueño Bonanza entregó obsequios a Luis Fernando, el niño de 11 años que generó la atención después de que se viralizara un video suyo en lo alto de un árbol interpretando las melodías del grupo, durante el festival conmemorativo por los 400 años de la Universidad San Francisco Xavier, en la capital del Estado.

El director de la agrupación nacional, Edgar Rojas, y el resto de los integrantes le hicieron entrega de la vestimenta oficial de la agrupación y un juego de vientos para avivar su formación artística.

“Promesa cumplida. Estuche de vientos profesionales, camisa oficial del grupo, y además tocamos y cantamos juntos”, señala el conjunto boliviano en su página de Facebook.

Rojas dijo que Luis participará en su próximo concierto y en un par de canciones. “Gracias. Yo no me lo esperaba, pensé que me iba a subir al árbol, me iba a bajar y no iba a pasar nada, pero ahora estoy aquí”, dijo, por su parte, Luis Fernando en tono muy emotivo.