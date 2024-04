Homenaje sinfónico a Pink Floyd marca el inicio de un ciclo de conciertos con orquesta

Pink Floyd es una de las bandas de rock más influyentes de todos los tiempos. Su impacto en la cultura pop es innegable. La grandilocuente música de esta banda se presta perfectamente a ser acompañada por las sinfónicas melodías de la música de orquesta. Esa es justamente la idea de Deuce Producciones, que este 12 de abril brindará un homenaje sinfónico a la banda británica en el centro de eventos El Portal. En una entrevista con Los Tiempos, el director de la orquesta, José Durán, dio información sobre este espectacular concierto.

A rasgos generales, ¿qué puede contarnos sobre este homenaje?

Este concierto se llevará a cabo de la mano de Deuce producciones, concretamente por Alexis Trepp,baterista de “OH! Menajes”, la banda encargada del tributo a Pink Floyd. Él, junto a su grupo, ya hizo este homenaje hace mucho tiempo en La Paz y ahora lo estamos replicando en Cochabamba. La idea es formar una nueva orquesta en la Llajta, justamente para realizar este homenaje.

¿Eso significa que la orquesta que participará del concierto se formó exclusivamente para el evento?

Sí, pero el asunto va más allá. Se formó esta nueva orquesta llamada Epic Symphony Orchestra para que este sea el primer concierto. Después tendremos más noticias sobre nuevos proyectos. Estamos cerrando acuerdos con músicos tanto nacionales como internacionales para tener más conciertos hasta fin de año.

¿Cómo surgió la iniciativa de realizar este proyecto?

Deuce Producciones tuvo la idea de hacer este homenaje y se contactaron conmigo para que me haga cargo de la parte musical. Yo radico en La Paz y llegaré a Cochabamba en los próximos días para dedicarme exclusivamente a las prácticas con el ensamble durante toda la semana.

¿Cómo se contactaron con usted para hacerlo parte del homenaje?

Viví en Cochabamba hasta 2011 donde me desempeñé como músico. Yo formaba parte de la Orquesta Sinfónica Nacional en 2013, cuando Alexis hizo el primer concierto homenaje a Pink Floyd en La Paz. Además, hice mis estudios de dirección musical en esta ciudad y viajé un par de veces a Cochabamba a dirigir. En base a todo eso, Alexis y Deuce vieron el trabajo que yo realicé dirigiendo esos conciertos y mi trabajo aquí en la Sinfónica Nacional, donde soy director asistente. Recibí una invitación para dirigir la orquesta del homenaje por recomendación del concertino Marlene Bustillos. Ella me platicó de la idea y me encantó formar parte del proyecto.

¿Puede contarnos sobre la orquesta?

Todo el ensamble que acompañará al homenaje está conformado por músicos de Cochabamba. Son muy conocidos en el ámbito sinfónico y orquestal. Como es una orquesta sinfónica, está conformada por instrumentos de cuerdas, violines, violas, violonchelos, contrabajos; hay una sección de maderas, flautas oboes, y las de metales, trompetas y trombones, además de percusión. En total, serán aproximadamente 45 músicos que estarán en el escenario, sin contar a la banda “OH! Menajes”.

¿Cómo fue el proceso de ensamblar esta orquesta?

La encargada de reclutar a la gente fue Marlene Bustillos. Ella está en el ambiente de Cochabamba y fue la que contactó a los músicos. Estarán varios con los que yo trabajé antes de vivir en La Paz, pero la mayoría son jóvenes salidos de institutos, como el Eduardo Laredo y que ya no pude conocer. Es por eso que dejé el ensamblaje a criterio de Marlene. Ya comenzaron sus ensayos hace tiempo y toda esta temporada estuvieron con el director asistente. A partir de la próxima semana empezarán los ensayos conmigo.

¿Cuál será el repertorio que tocarán en el homenaje?

Son los temas clásicos de Pink Floyd, los más famosos de la banda. “Shine On You Crazy Diamond”, “Money”, “Learning To Fly”, “In The Flesh?” y todo lo del disco “The Wall”, que es el álbum más famoso de la banda y que más se conoce en Bolivia. Tendremos muchas buenas canciones.

¿Cómo fue el proceso de adaptar todas esas canciones a un formato apropiado para hacer un acompañamiento sinfónico?

Yo creo que la música de orquesta y la de Pink Floyd se complementan bastante bien. Las canciones de Pink Floyd tienen un aire de grandeza espectacular. Gracias a los arreglos hechos por bolivianos que radican en La Paz y Cochabamba, se forjó una sinergia entre la sinfónica y la banda. Ya verán el resultado, es fantástico. Yo creo que Pink Floyd se da muy bien para este tipo de conciertos.

¿Eso significa que los arreglos son originales de la producción?

Alexis Trepp encargó los arreglos a la Sinfónica Nacional hace tiempo para el primer homenaje a Pink Floyd en 2013. Desde entonces se agregaron más temas al repertorio, todos con arreglos originales de músicos bolivianos.

Antes mencionó que darán inicio a un nuevo ciclo de conciertos, ¿puede hablarnos más sobre eso?

La característica de esta nueva sinfónica es justamente hacer homenajes a grupos, bandas y artistas internacionales. Todo el proyecto está más inclinado a la música popular: rock, metal, romántico, rock argentino. Nos falta cerrar algunos cabos para hacer el lanzamiento oficial mediante Deuce Producciones.