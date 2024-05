Espectáculo. Ahyre, ganadora de Viña, trae su música hasta el Fexco Fest

La banda Ahyre, conformada por Juan José Vasconcellos, Sebastián Giménez, Hernando Mónico y Federico Maldonado, ha consolidado su posición en la escena musical con una trayectoria marcada por la innovación.

Ganadores del premio Gardel 2020 al Mejor Álbum Grupo de Folklore, su consagración en el Festival Nacional de Doma y Folklore Jesús María no sólo les otorgó reconocimiento nacional, sino que también les valió tres nominaciones a los Premios Gardel 2021 en las categorías de “Mejor Álbum en Vivo”, “Mejor Canción de Folklore” y “Mejor Videoclip Largo”.

En 2023 marcaron un nuevo hito con el lanzamiento de su álbum Eco, que contiene 12 canciones, destacando colaboraciones con reconocidos artistas como Abel Pintos y Nahuel Penissi.

El reconocimiento internacional también ha sido parte del camino de Ahyre, coronándose como ganadores en Viña del Mar con “La luna” como mejor interpretación y canción folklórica.

En una entrevista exclusiva, Ahyre compartió sus emociones tras su triunfo en Viña y brindaron algunos detalles de su concierto, esta noche, en la Fexco 2024.

—¿Cómo se sienten después de su triunfo en Viña del Mar? ¿Cómo describirían la experiencia de haberse presentado allí?

—Haber participado de un festival como Viña, de un evento de esas características, para nosotros fue único, fue muy particular, algo a lo cual no estamos acostumbrados porque si bien es un festival, el festival de la canción, no es el típico festival al cual nosotros estamos acostumbrados a ir, y fue muy enriquecedor en todo aspecto, muy interesante.

Pudimos hacernos de muchos amigos, de muchas personas que nos han dejado una marquita y nos han permitido conocerlas. Fue un aprendizaje global en cuanto a la producción, la organización de un evento muy grande, la manera en la que está dispuesto todo para que se lleve a cabo.

Y haber salido victoriosos del certamen para nosotros fue una sorpresa y una gran alegría, una felicidad y obviamente una gran vidriera, una gran plataforma para poder mostrar la música de Ahyre en toda Latinoamérica.

—Esta noche se presentan en la Fexco 2024. ¿Qué expectativas tienen para este evento?

—Para nosotros siempre es una gran alegría ir a Cochabamba, ir a Bolivia. Es un país al que visitamos hace muchísimos años y nos tratan como propios, nos demuestran su cariño. Siempre que vamos nos hacen sentir muy bien, nos hacen sentir como en casa y particularmente en Cochabamba nos hacen sentir muy queridos, muy bien recibidos.

Para nosotros, mostrar nuestro nuevo material, ECO, en Cochabamba, en Bolivia, empezar a abrir el panorama más allá de las fronteras de nuestro país es una felicidad inmensa, una gran expectativa y ansiedad también de poder ir a compartir con todos nuestros hermanos bolivianos nuestra música.

—¿Hay alguna canción en particular que estén ansiosos por interpretar en el concierto de la Fexco? ¿Cuál será su repertorio?

—El repertorio es una mezcla de todas las canciones de nuestro último disco, ECO, que salió en septiembre del año pasado, junto con algunas canciones que nos han acompañado desde el primer disco de Ahyre, y algunas otras más antiguas que a veces aparecen y siempre están presentes desde la etapa anterior, de Los Huayra. También incluimos algunas otras cosas nuevas que van surgiendo como parte del repertorio. Básicamente, ésa es la columna vertebral. En este momento, estamos con muchas ganas de mostrar las canciones nuevas, como “Tan lejos”, que será nuestro próximo sencillo, y “Árbol”, una canción que nos gusta mucho. Queremos que el público de Cochabamba tenga a disposición nuestras nuevas canciones y pueda disfrutarlas.

—¿Qué mensaje esperan transmitir a su audiencia durante este concierto tan especial?

—El mensaje básicamente es de amor, de fraternidad, de mucho vínculo entre nuestros dos países, nuestras dos regiones y en sí en Latinoamérica. Tuvimos la experiencia de Chile hace poquito, ahora afortunadamente vamos a visitar Bolivia muchas veces así es que es como abrir un poco el espectro de nuestra música y poder hacerlas llegar más allá de los límites geográficos para nosotros es una gran alegría. Nos representa un desafío enorme también y compartir eso con mucho amor, mucha dedicación y mucha expectativa cada vez que tenemos la posibilidad de venir a Cochabamba, a Bolivia, es una alegría inmensa para nosotros.

—¿Cómo describirían la evolución de su música?

—La música de Ahyre ha ido adquiriendo un color en estos cinco años. Aunque llevamos mucho tiempo juntos, algunos de nosotros, de camino Ahyre en sí tiene muy poco tiempo de rodaje, y la verdad es que han pasado un montón de cosas en ese corto periodo.

Creo que la madurez de las canciones que forman parte de ECO es una muestra de la evolución de la música de Ahyre, de la estética sonora, de las características, de una identidad y de un estilo que se va haciendo cada vez más marcado. Eso hace, o por lo menos pretendemos que haga, que sea una especie de sello de la banda. Eso crea la identidad a medida que pasa el tiempo y a medida que van apareciendo más canciones, nuevos discos y nuevos trabajos; y esa identidad se va afianzando cada vez más

—¿Cuál es su opinión sobre el panorama musical en Latinoamérica actualmente? ¿Cómo creen que su música contribuye o se diferencia dentro de este contexto?

—Latinoamérica es infinitamente rica en cultura, ¿no?, y es un crisol de un montón de raíces y de influencias que hacen que la música sea también extremadamente variada, heterogénea y a la vez se homogeneiza en un concepto como continente como algo que nos atraviesa, que nos une a todos como una identidad latinoamericana. Creo que Ahyre pretende formar parte también, en la medida de nuestras posibilidades y desde un lugar de mucha humildad y respeto, de esa identidad.