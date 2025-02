Por qué Madonna no aceptó el papel en Matrix y hoy se arrepiente de su elección: “Me quería morir”

Madonna, conocida mundialmente como la “Reina del Pop”, confesó que uno de los mayores errores de su carrera fue haber rechazado un papel en la icónica película de ciencia ficción “The Matrix”. Según detalló durante su participación en el programa The Tonight Show With Jimmy Fallon, la cantante admitió que no comprendió en su momento la magnitud del proyecto y que, al reflexionar sobre ello, siente un profundo arrepentimiento. “Me quería morir”, expresó al recordar su decisión, calificando la película como una de las mejores jamás realizadas.

Madonna explicó que, al recibir la oferta, no logró dimensionar el impacto cultural y cinematográfico que tendría la película dirigida por las hermanas Wachowski. Estrenada en 1999, “The Matrix” se convirtió en un fenómeno global, revolucionando el género de la ciencia ficción y marcando un antes y un después en la industria del cine. La artista reconoció que su participación en un proyecto de tal relevancia podría haber sido un hito en su carrera, más allá de su éxito en la música.

Aunque Madonna no especificó qué personaje le ofrecieron, se especula que pudo haber sido el de Trinity, interpretado finalmente por Carrie-Anne Moss. Este personaje se consolidó como uno de los más emblemáticos de la franquicia, siendo clave en la narrativa y en el éxito de la película. Trinity no solo se convirtió en un ícono de la cultura pop, sino que también marcó un estándar para los personajes femeninos en el cine de acción y ciencia ficción.

La cantante reflexionó sobre cómo esta decisión afectó su carrera, señalando que su participación en una película tan influyente habría sido simbólica y crucial para diversificar su trayectoria artística. Según sus declaraciones, no haber valorado el proyecto en su momento es algo que lamenta profundamente, especialmente al considerar el impacto duradero que tuvo “The Matrix” en la cultura popular.