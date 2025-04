Juanes, Una noche contigo: la nueva canción con un video hecho con el iPhone 16 Pro Max

El cantante colombiano Juanes publicó el videoclip de 'Una Noche Contigo', el primer sencillo de su duodécimo álbum, grabado en su totalidad con cámaras del iPhone 16 Pro Max.

El videoclip utiliza como recurso central un entorno helado en el que aparece Juanes, caracterizado con un abrigo grueso, caminando sobre un lago congelado. En ese paisaje, su personaje se encuentra con un oso polar erguido.

Durante el encuentro, los personajes se abrazan y comparten una serenata en la que se plantea la posibilidad de un amor que surge de forma repentina, pero que podría perdurar.

La escena está acompañada por una letra que contrasta la fugacidad con la permanencia: "Sé que somos dos extraños / Pero dime que le voy a hacer / Porque yo estoy aquí / disponible esta noche / O pa toda la vida..."

La pieza audiovisual fue dirigida por el realizador colombo-estadounidense Stillz, conocido por integrar referencias del arte pop en sus trabajos. El video acompaña el estreno del primer adelanto del duodécimo álbum del artista.

A lo largo del video, se aplican filtros que toman referencias del rostro y cuerpo de los personajes, y las conectan con puntos del entorno, en una especie de sistema de coordenadas que transforma visualmente la escena.

Este tratamiento estético puede generar una sensación de sueño o distorsión, mediante el uso de tecnología de reconocimiento facial integrada a la narrativa del video.

La secuencia final del videoclip rompe con el escenario principal. El personaje interpretado por Juanes aparece solo, recostado sobre la acera, afuera de un restaurante.

La escena introduce una transición del espacio onírico a un entorno urbano, donde la presencia de la figura humana adquiere un nuevo significado.

Desde la dirección, se plantea que esta representación interroga sobre la invisibilidad social, la desconexión y la búsqueda de vínculos en contextos marcados por el aislamiento.

La imagen de estos personajes también sirve como base para la portada del sencillo, diseñada por el propio artista. En ese sentido, el proyecto forma parte de una estrategia que combina herramientas digitales, exploración escénica, edición móvil, uso de referencias culturales y distribución multiplataforma.

El lanzamiento de 'Una Noche Contigo' marca el comienzo del nuevo ciclo discográfico de Juanes, luego de su álbum anterior, 'Vida Cotidiana', publicado en 2023.

Mientras ese trabajo abordaba temas personales desde un enfoque introspectivo, el nuevo sencillo introduce una narrativa centrada en el amor fortuito, con referencias musicales a distintas tradiciones.

La canción fue compuesta junto a Edgar Barrera, con edición lírica de Julio Reyes y producción de Nico Cotton. Entre las influencias reconocidas por Juanes para este tema se encuentra la grabación 'These Arms of Mine' de Otis Redding, así como elementos de la música de José José, Juan Gabriel y The Beatles.

La intención, según el músico, fue combinar una sonoridad nueva con referencias melódicas de la balada clásica.

El sencillo fue interpretado en vivo por primera vez en el Auditorio Nacional de Ciudad de México, escenario donde han actuado figuras emblemáticas de la canción popular latinoamericana. Juanes presentó la canción como una forma de homenaje a esas influencias.

"Me inspiré en esas baladas gigantes de este país... y quiero preguntarles si alguna vez se han enamorado de un desconocido, porque hay amores que, aunque sólo los conozcas un día, duran toda la vida", dijo el artista.

El video continúa la línea de trabajos anteriores de Stillz. En esta ocasión, la elección de un dispositivo móvil de consumo masivo para realizar el metraje suma una dimensión técnica al debate sobre los recursos audiovisuales y su integración en la producción artística contemporánea.

La canción está disponible en plataformas digitales, incluida Apple Music, donde se ofrece en formato de audio espacial, una tecnología que recrea un entorno sonoro tridimensional al simular que los sonidos provienen de distintos puntos alrededor del oyente.