Ángela Aguilar desata memes tras revelar que viaja con una parrilla para cocinarle a Christian Nodal

Ángela Aguilar desató controversia en redes sociales tras revelar que viaja con una parrilla portátil para cocinarle a su esposo, Christian Nodal. Esto a pesar de que ambos tienen la posibilidad de degustar platillos preparados por su chef personal, pues el intérprete de regional mexicano prefiere su sazón en algunos platillos.

"Yo aprendí algo de mi abuela Flor y ella siempre llevaba su parrillita en el autobús, en el avión, donde sea que estaban, en el hotel. Siempre le hacía a mi papá, a mi tío y a mi abuelo huevito, tortitas y mole. Con Christian la verdad le hago lo mismo, lo que se antoje, la verdad comemos muchísimo, nos encanta comer", contó en entrevista para Pati Chapoy.

La intérprete de 'Mis amigas las flores' confesó que suelen viajar con un chef personal, pero en ocasiones su esposo tiene antojo de comer platillos caseros y ella lo complace con mucho gusto.

"De repente me dice: 'Amor, me haces un huevo en salsa'. Lo que sea... y ya voy yo. He aprendido de todas las personas en mi familia (...) Mi abuelita Flor era muy de comida mexicana y cada vez que ella se metía a la cocina yo la grababa para tratar de seguir sus recetas", declaró.

La revelación de Ángela Aguilar se viralizó en redes sociales; mientras algunos aplaudieron que habló sobre su vida privada con Christian Nodal, otros lo tomaron con humor y crearon memes con ayuda de herramientas de Inteligencia Artificial (IA).

Fue en marzo de 2025 cuando el intérprete de 'Botella tras botella' habló por primera vez con Pati Chapoy sobre el talento oculto de su esposa: la cocina.

"Vivimos en Estados Unidos, ella tiene una gran cultura para la comida, es de Zacatecas. No sabes la comida que prepara, es increíble para la cocina y esa es su manera de consentirme", contó.

En aquella ocasión, el cantante no compartió detalles, pero aseguró que su esposa tiene una gran sazón fruto de sus raíces mexicanas.