Fallece "Gordito" Castañón, figura destacada de la música boliviana

El ámbito cultural boliviano atraviesa horas de profundo pesar tras confirmarse el fallecimiento de dos reconocidas figuras vinculadas a la música nacional. El cantante Leo Rosas y el músico y productor artístico Reynaldo Castañón Navia.

Ayer, 14 de febrero, también se confirmó la muerte de Reynaldo Castañón Navia, conocido en el ambiente artístico como "Gordito", bajista y fundador de la banda paceña de pop rock Quirquiña.

Castañón, de 45 años, era comunicador social y además socio y director comercial de la productora Creatiboss, desde donde impulsó conciertos, eventos culturales y proyectos para artistas emergentes y consolidados.

La noticia provocó una inmediata ola de condolencias en redes sociales. "Gracias por los lindos momentos juntos querido Gordito. Nos vemos por ahí seguramente, te queremos mucho hermano. De parte de Quirquiña, de nuestros fans y de nuestras familias; te recordaremos incansablemente y con amor sincero. Abrazo fuerte Gordito", publicó Quirquiña.

Entre los homenajes destacó el mensaje de la agrupación Octavia. "Nos unimos al dolor de la familia y amigos de Reynaldo "Gordito" Castañon. Que en paz descanse", publicó la reconocida banda de rock.

Hasta ahora tampoco se informaron oficialmente las causas del deceso ni los detalles de las exequias.