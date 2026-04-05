Llega con fuerza la XV versión del “Festival Misiones de Chiquitos”

Más de mil artistas provenientes de 16 naciones protagonizarán más de 130 conciertos en el XV Festival “Misiones de Chiquitos” que se desarrollará del 17 al 26 de abril en Santa Cruz de la Sierra y las Misiones Jesuíticas y Tarija.



Bolivia volverá a ser escenario de la música renacentista y barroca americana en el marco de los 30 años de la Asociación Pro-Arte y Cultura (APAC), promotora del evento que busca acercar el patrimonio cultural a la población, generar impacto en comunidades y proyectar a Bolivia como un escenario de alto nivel para la música patrimonial.



La agenda del festival contiene conciertos en diversos escenarios de la capital cruceña, como la Capilla Los Huérfanos, la Iglesia San Roque, la Iglesia Jesús de Nazareno y el Centro de Cultura Plurinacional y se extenderá hasta los municipios de Montero, Cotoca, Pailón, Porongo, Santa Rosa del Sara, San Julián, además de Tarija.



La decimoquinta edición del festival también llegará a los seis pueblos misionales declarados Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco: San Javier, Concepción, Santa Ana de Velasco, San Miguel, San Rafael y San José de Chiquitos, que representan la “cultura viva” donde la arquitectura barroca mestiza, la música barroca nativa y las tradiciones locales continúan vigentes.



En esta versión, el festival contará con la participación de orquestas y elencos internacionales procedentes de Alemania, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Corea, España, Francia, Italia, Japón, Polonia, Reino Unido y Suiza. La programación se completa con 44 grupos nacionales y siete coproducciones entre elencos bolivianos e internacionales, reflejando el carácter integrador del festival.



El festival también estará presente en los seis pueblos misionales declarados Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco: San Javier, Concepción, Santa Ana de Velasco, San Miguel, San Rafael y San José de Chiquitos—, que representan la “cultura viva”, donde la arquitectura barroca mestiza, la música barroca nativa y las tradiciones locales continúan vigentes.



Entre las novedades de esta edición destaca la interpretación de la segunda parte de un repertorio construido a partir de partituras de más de 200 años, que serán llevadas nuevamente a escena tras recientes hallazgos, poniendo en valor el patrimonio musical y su vigencia en la actualidad.



Este esfuerzo es posible gracias al trabajo articulado entre APAC, aliados institucionales, auspiciadores y comunidades locales, quienes participan activamente en los procesos culturales que acompañan al festival.



Además de los conciertos, el festival desplegará una agenda de actividades análogas. El próximo evento será “Bosque Sinfonía”, que se realizará el 16 de abril en San Xavier. De acuerdo con el cronograma, también participarán exposiciones, visitas guiadas en espacios culturales, circuitos gastronómicos y un ciclo de conferencias internacionales sobre historia y música barroca.



De esta manera, el festival se proyecta como una plataforma que no solo promueve la música, sino que también dinamiza el turismo, fortalece el tejido cultural y visibiliza la riqueza patrimonial de Bolivia a nivel internacional, señaló señaló Percy Añez Castedo, presidente del Directorio de APAC.



“Bolivia puede ofrecer propuestas culturales de nivel internacional, comparables con grandes escenarios del mundo, pero con una identidad propia que nace de su historia y su gente”, añadió.

La Asociación Pro Arte y Cultura (APAC)



La Asociación Pro Arte y Cultura (APAC) es una organización de gestión cultural sin fines de lucro, integrada por voluntarios, que desde 1998 trabaja en la democratización del acceso a la formación artística y a experiencias culturales en Bolivia, con especial énfasis en el departamento de Santa Cruz. A través de sus iniciativas, promueve el valor del patrimonio cultural del Oriente Boliviano y su diálogo con las expresiones de la cultura universal.



Entre sus principales proyectos destacan el Festival Internacional de Música Renacentista y Barroca Americana “Misiones de Chiquitos” y el Festival Internacional de Teatro “Santa Cruz de la Sierra”, realizados de manera alternada y reconocidos como Patrimonio Nacional. Su labor se complementa con investigaciones y publicaciones sobre el patrimonio cultural de la región, que fortalecen el sustento académico de sus acciones y contribuyen a la preservación y difusión de la riqueza cultural de los pueblos locales.