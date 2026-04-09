Ministerio de Turismo invita a vivir la experiencia de la música barroca en Bolivia en la Chiquitanía y Tarija

Música
Redacción Central
Publicado el 09/04/2026 a las 12h18
ESCUCHA LA NOTICIA

El Ministerio de Turismo Sostenible, Culturas, Folklore y Gastronomía (MTCFyG) realizó el lanzamiento del XV Festival Internacional de Música Renacentista y Barroca Americana “Misiones de Chiquitos”, que se realizará del 17 al 26 de abril. El evento celebra 30 años consolidando a Santa Cruz y la Chiquitanía como sede del movimiento de música barroca más grande del mundo, al cual también se suma Tarija por esta gestión.

Organizado por la Asociación Pro Arte y Cultura (APAC), esta nueva versión contará con la participación de 16 países de tres continentes: Bolivia, Colombia, Argentina, Chile, Brasil, Paraguay, Alemania, Suiza, España, Italia, Francia, Polonia, Reino Unido, Canadá, Corea y Japón.

La ministra de Turismo, Cinthya Yañez, resaltó que este encuentro que inició hace tres décadas, logró posicionar a Bolivia como el epicentro mundial de la interpretación de música barroca americana, gracias al invaluable archivo custodiado entre Chiquitos y Moxos, testimonio único del barroco mestizo.

"Lo que comenzó como un rescate patrimonial se ha consolidado hoy como el encuentro musical más importante de la región, transformando cada sede en un auditorio vivo donde el pasado y el presente se encuentran", aseguró la autoridad.

Durante la conferencia de prensa realizada este miércoles 8 de abril, la ministra de Turismo afirmó que el festival busca fortalecer el vínculo entre cultura, turismo y economía creativa, por lo que se impulsará la Ruta de Chiquitos -que conecta las seis iglesias patrimonio- como un itinerario sostenible que integre experiencias comunitarias y culinarias, como es SaboreArte Chiquitos.

“Cuando un boliviano escucha estas melodías ancestrales y un visitante extranjero se emociona hasta las lágrimas dentro de una iglesia misional, se cumple el objetivo de mostrar al mundo nuestro potencial cultural", expresó la autoridad invitando al público a visitar estas regiones para vivir la experiencia de la música barroca y disfrutar de la belleza de estos territorios con climas cálidos.

Bolivia, cuna de la música barroca

El Festival Internacional de Música Renacentista y Barroca Americana es organizado por la APAC desde 1996 y se realiza cada dos años con el objetivo de preservar y difundir el patrimonio musical escrito entre los siglos XVII y XVIII por compositores europeos e indígenas y descubierto en los archivos de las Misiones Jesuíticas.

En total, se ofrecerán 132 conciertos en 21 sedes, tanto en la capital cruceña como en las iglesias misionales, declaradas Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco, en poblaciones como San José de Chiquitos, Concepción, San Javier, San Miguel, Santa Ana, San Rafael, Ascensión de Guarayos, San Ignacio de Velasco y Roboré, entre otras. Tarija se suma al evento –en la Iglesia San Francisco- retomando el alcance nacional que tuvo el festival en 2016 cuando llegó a Sucre.

Desde 1996, la Asociación Pro Arte y Cultura (APAC) ha forjado y permitido la realización de este festival.  Lo que empezó como el sueño de preservar más de 5.000 hojas de música sacra descubiertas en los archivos de las Misiones Jesuíticas, hoy se ha convertido en el evento de música barroca más grande e importante de Latinoamérica con Bolivia como protagonista.

Tus comentarios

Lo más leído

1
Aparece el ministro Medinaceli y se instala interpelación en la Asamblea
2
Comunicado Banco Sol
3
Entre lágrimas, Senadora del PDC pide la renuncia del Ministro de Hidrocarburos por la "gasolina basura"
4
Alto el fuego en Oriente Medio amenaza con caerse por ataques israelíes a Líbano
5
AJAM denuncia ataque armado contra operativo en área minera de Sorata

Lo más compartido

1
Tras explorar la cara oculta de la Luna, Orión está de vuelta a la Tierra
2
Suspenden paso de buques petroleros por estrecho de Ormuz tras ataque israelí contra Líbano, según medio iraní
3
Paz promulga ley que reclasifica la pequeña propiedad pese a rechazo de organizaciones
4
El TSE denuncia amedrentamiento y amenaza por anular 2da vuelta en La Paz
5
Marcha de Yahuasi llega al TSE para exigir segunda vuelta y advierten bloqueos

Más en Música

06/04/2026
Cartelera: Tikas Wayra festeja 25 años de trayectoria artística
El grupo femenino Tikas Wayra  celebra 25 años con un par de conciertos en el teatro José María Achá, erigiéndose como el hecho más destacado de la semana...
Ver más
05/04/2026
Llega con fuerza la XV versión del “Festival Misiones de Chiquitos”
Más de mil artistas provenientes de 16 naciones protagonizarán más de 130 conciertos en el XV Festival “Misiones de Chiquitos” que se desarrollará del 17 al 26...
Ver más
En Portada
09/04/2026 Seguridad
AJAM denuncia ataque armado contra operativo en área minera de Sorata
La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) informó que ha ejecutado un operativo en el municipio de Sorata, provincia Larecaja, para dar...
vista
09/04/2026 País
Aparece el ministro Medinaceli y se instala interpelación en la Asamblea
Después de varios cuartos intermedios desde el 27 de febrero, la Asamblea Legislativa ha instalado al mediodía de este jueves el acto interpelatorio contra el...
vista
09/04/2026 País
Entre lágrimas, Senadora del PDC pide la renuncia del Ministro de Hidrocarburos por la "gasolina basura"
En la sesión de interpelación al ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, la senadora del oficialista Partido Demócrata Cristiano (PDC), Bertha...
vista
09/04/2026 País
Se reinstala la sesión del Legislativo: Lara llama a reunión a jefes de bancada para analizar la interpelación de Medinaceli
A las 10:00 de este jueves se reinstaló la sexta sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional en la que está programada la interpelación al ministro de...
vista
09/04/2026 Economía
AJAM denuncia violento ataque durante operativo de restitución del derecho minero en Sorata
La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) denunció que mientras ejecutaba un operativo para la restitución del derecho minero en el área de Lip’...
vista
09/04/2026 Economía
Investigan presunto sobreprecio en escáner de la Aduana: hay allanamientos y aprehendidos
La Policía informó que se ha logrado aprehender a cuatro personas, exjefes de reparticiones de la Aduana, en el marco de las investigaciones por...
vista
Actualidad
Desde el mediodía de este jueves, el ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, comparece ante pleno de la...
Ver más
09/04/2026 País
Medinaceli: “Yo nunca he participado en actos de corrupción y, de hecho, no tengo nada que ocultar”
La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) informó que ha ejecutado un operativo en el municipio de...
Ver más
09/04/2026 Seguridad
AJAM denuncia ataque armado contra operativo en área minera de Sorata
En la sesión de interpelación al ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, la senadora del oficialista Partido...
Ver más
09/04/2026 País
Entre lágrimas, Senadora del PDC pide la renuncia del Ministro de Hidrocarburos por la "gasolina basura"
Después de varios cuartos intermedios desde el 27 de febrero, la Asamblea Legislativa ha instalado al mediodía de este...
Ver más
09/04/2026 País
Aparece el ministro Medinaceli y se instala interpelación en la Asamblea
Deportes
Perdía en su casa, pero no se dejó estar y terminó con un empate que no alegró, pero salvó de hacer un papelón. Anoche...
Ver más
09/04/2026 Fútbol
Blooming empata con River Plate, en una noche para el recuerdo
Con la participación de más de 300 marchistas que representarán a 40 países, este domingo en Brasilia, de Brasil se...
Ver más
09/04/2026 Multideportivo
Ángela Castro y Nelcy Rojas competirán en el Mundial de Marcha en Brasil
Con el gol anotado por Matías Fernández al minuto de juego, el plantel de Bolívar cayó por la mínima diferencia (0-1)...
Ver más
08/04/2026 Fútbol Int.
Independiente Rivadavia juega su primera Copa Libertadores y se estrena con victoria
The Strongest celebra hoy su 118.º aniversario y lo hace con el objetivo de que la institución se afiance...
Ver más
08/04/2026 Fútbol
El Tigre celebra sus 118 años de vida, se tendrá un homenaje austero y con misa
Tendencias
En este Viernes Santo concluye la votación internacional que tiene como protagonista a una especie boliviana poco...
Ver más
03/04/2026 Medio Ambiente
Nuestro escarabajo boliviano sigue en primer lugar, hoy es el último día de votación para que gane el campeonato mundial
Doble Click
El Ministerio de Turismo Sostenible, Culturas, Folklore y Gastronomía (MTCFyG) realizó el lanzamiento del XV Festival...
Ver más
09/04/2026 Música
Ministerio de Turismo invita a vivir la experiencia de la música barroca en Bolivia en la Chiquitanía y Tarija
Con nuevos bríos, el Emsamble Khuska de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) abre la temporada con un concierto que...
Ver más
09/04/2026 Cultura
Khuska abre la temporada con un concierto inédito
Un total de diez personas integran el Consejo Departamental de Culturas de Cochabamba, que fue conformado ayer en el...
Ver más
08/04/2026 Cultura
Cochabamba forma su Consejo Cultural Departamental
Tras haber llegado a Oruro, Pando y LaPaz, ayer las Jornadas Culturales Plurinacionales arribaron a Cochabamba,...
Ver más
07/04/2026 Cultura
Cochabamba debate sobre el “Plan y Fomento a la Cultura”