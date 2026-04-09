Ministerio de Turismo invita a vivir la experiencia de la música barroca en Bolivia en la Chiquitanía y Tarija

El Ministerio de Turismo Sostenible, Culturas, Folklore y Gastronomía (MTCFyG) realizó el lanzamiento del XV Festival Internacional de Música Renacentista y Barroca Americana “Misiones de Chiquitos”, que se realizará del 17 al 26 de abril. El evento celebra 30 años consolidando a Santa Cruz y la Chiquitanía como sede del movimiento de música barroca más grande del mundo, al cual también se suma Tarija por esta gestión.

Organizado por la Asociación Pro Arte y Cultura (APAC), esta nueva versión contará con la participación de 16 países de tres continentes: Bolivia, Colombia, Argentina, Chile, Brasil, Paraguay, Alemania, Suiza, España, Italia, Francia, Polonia, Reino Unido, Canadá, Corea y Japón.

La ministra de Turismo, Cinthya Yañez, resaltó que este encuentro que inició hace tres décadas, logró posicionar a Bolivia como el epicentro mundial de la interpretación de música barroca americana, gracias al invaluable archivo custodiado entre Chiquitos y Moxos, testimonio único del barroco mestizo.

"Lo que comenzó como un rescate patrimonial se ha consolidado hoy como el encuentro musical más importante de la región, transformando cada sede en un auditorio vivo donde el pasado y el presente se encuentran", aseguró la autoridad.

Durante la conferencia de prensa realizada este miércoles 8 de abril, la ministra de Turismo afirmó que el festival busca fortalecer el vínculo entre cultura, turismo y economía creativa, por lo que se impulsará la Ruta de Chiquitos -que conecta las seis iglesias patrimonio- como un itinerario sostenible que integre experiencias comunitarias y culinarias, como es SaboreArte Chiquitos.

“Cuando un boliviano escucha estas melodías ancestrales y un visitante extranjero se emociona hasta las lágrimas dentro de una iglesia misional, se cumple el objetivo de mostrar al mundo nuestro potencial cultural", expresó la autoridad invitando al público a visitar estas regiones para vivir la experiencia de la música barroca y disfrutar de la belleza de estos territorios con climas cálidos.

Bolivia, cuna de la música barroca

El Festival Internacional de Música Renacentista y Barroca Americana es organizado por la APAC desde 1996 y se realiza cada dos años con el objetivo de preservar y difundir el patrimonio musical escrito entre los siglos XVII y XVIII por compositores europeos e indígenas y descubierto en los archivos de las Misiones Jesuíticas.

En total, se ofrecerán 132 conciertos en 21 sedes, tanto en la capital cruceña como en las iglesias misionales, declaradas Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco, en poblaciones como San José de Chiquitos, Concepción, San Javier, San Miguel, Santa Ana, San Rafael, Ascensión de Guarayos, San Ignacio de Velasco y Roboré, entre otras. Tarija se suma al evento –en la Iglesia San Francisco- retomando el alcance nacional que tuvo el festival en 2016 cuando llegó a Sucre.

Desde 1996, la Asociación Pro Arte y Cultura (APAC) ha forjado y permitido la realización de este festival. Lo que empezó como el sueño de preservar más de 5.000 hojas de música sacra descubiertas en los archivos de las Misiones Jesuíticas, hoy se ha convertido en el evento de música barroca más grande e importante de Latinoamérica con Bolivia como protagonista.