Muere Felipe Staiti, guitarrista de Los Enanitos Verdes

El músico y fundador de la famosa banda de rock argentino falleció a los 64 años, confirmó su mánager. Staiti venía sufriendo de problemas de salud en los últimos años.

Felipe Staiti, guitarrista y fundador del grupo de rock argentino Los Enanitos Verdes (EV), murió este lunes (13.04.2026) a los 64 años tras estar internado en un Hospital Italiano de Mendoza, informó su mánager William Ramírez.

"Con profundo pesar lamentamos el sensible fallecimiento de Felipe Staiti, histórico guitarrista de Los Enanitos Verdes, gran persona y amigo", escribió Ramírez en la red social Instagram.

"Su talento, entrega y pasión por la música dejaron una huella imborrable en generaciones enteras y en la historia del rock en español", prosiguió el mensaje.

Problemas de salud persistentes

De acuerdo a lo informado por algunos medios de Argentina, el músico ingresó el domingo con un cuadro de fiebre alta.

Su estado se agravó rápidamente, tuvo que ser intervenido de urgencia y sufrió una hemorragia que provocó un daño irreversible.

A pesar de haber estado activo con varias giras en los últimos años, Staiti estaba teniendo problemas de salud.

Tras una gira en México, sufrió una infección bacteriana y episodios de deshidratación que lo llevaron a perder 15 kg.

Una banda consolidada en Latinoamérica

Fundado en 1979, EV se consagró como un referente del rock latinoamericano, publicando 14 álbumes de estudio y cuatro más en vivo.

Entre sus temas más reconocidos se encuentran himnos como 'Lamento boliviano', 'Te vi en un tren', 'Tus viejas cartas' o 'La muralla verde'.

Con la muerte de Staiti, sobrevive solo el baterista Daniel Piccolo como miembro original de la banda, de la que se retiró en 2009, mientras el vocalista y bajista Marciano Cantero falleció en 2022.



