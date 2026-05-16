Fallece el exbaterista de Azul Azul, ‘Nandy’ Justiniano

Música
AGENCIAS
Publicado el 16/05/2026 a las 22h23
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El exbaterista de Azul Azul, Luis Fernando Justiniano, también conocido como Nandy en el mundo de la música, falleció este sábado, así lo confirmó Fabio Zambrana a través de las redes sociales, expresando su pésame por esta pérdida, según Unitel.

“Hasta pronto, mi querido Nandy. Azul Azul te recordará por siempre con amor”, señala una parte del mensaje de Zambrana en las redes sociales.

Nandy fue integrante de Azul Azul entre 2004 o 2011, convirtiéndose en el baterista que más tiempo estuvo en esta agrupación musical y participando de las giras que realizaban.

“Una vez dijiste en una entrevista: ‘Gracias a Azul Azul, conocí el mundo’. Esas palabras quedarán grabadas en mi corazón con letras de oro y son un bálsamo en este momento de tanto dolor”, escribió Zambrana.

El creador de Azul Azul también envió sus condolencias a la familia de Nandy.

‘Nandy’ luchó durante muchos años por su salud debido a un diagnóstico de diabetes y luego insuficiencia renal y un trasplante.

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