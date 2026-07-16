Música. Siete artistas se disputan el pase al Festival de Punta del Este

Siete artistas, entre ellos tres cochabambinos, lidiarán por el pase a la 14ª edición del Festival Internacional de la Canción Punta del Este 2026 en el evento musical denominado “Gala Capítulo Bolivia”, que se celebrará mañana (19:30) en el teatro Adela Zamudio. El ingreso es gratuito.

Los aspirantes a representar a Bolivia en el evento musical emergieron de un proceso de selección minucioso que llevó adelante la organización, que tiene como líder a la activa gestora cultural Amalia Canedo.

La representante del Festival Internacional de la Canción Capítulo Bolivia dijo que la canción que sea elegida por el jurado sea la más idonea para representar al país en un escenario internacional, ya que llevará el nombre de Bolivia fuera de nuestro territorio.

“Estos espacios nos vinculan enormemente con nuestra identidad nacional, llegas a un país donde nadie sabe de ti pero saben a que país representas; mi expectativa tiene que ver con desarrollar un espacio de conexión internacional para nuestros artistas”, comentó.

Raquel Rocha, productora cultual; Christian Tarifa, director de cultura de la alcaldía; Sergio Miguel Pérez, músico cochabambino, integran el jurado que tendrá la responsabilidad de elegir al representante nacional en el festival que se desarrollará del 20 al 24 de octubre de este año en el Cine Teatro Cantegril en la ciudad Balneario Punta del Este con el concurso de artistas de 18 naciones.

Cabe recordar que el cantante paceño Javier Rojas interpretó “Canción para niños y niñas grandes” en el evento musical del año pasado.

El Festival Internacional de la Canción Punta del Este es un evento diseñado para promover creaciones inéditas en el campo de la música y dar a conocer nuevos intérpretes y compositores.

Es un espacio de difusión de la cultura de los pueblos y el posicionamiento de los talentos que fueron forjados a través de singulares procesos de materialización de la identidad nacional. Es una vitrina donde las fronteras desaparecen y se logra aunar esfuerzos con instituciones públicas y privadas para conocer, fomentar y difundir la música nacional e internacional.