Adiós a una voz inolvidable, falleció la cantante cruceña Alenir Echeverría

Santa Cruz despide con profundo pesar a una de sus voces más emblemáticas, la reconocida cantante cruceña Alenir Echeverría falleció después de permanecer varios días internada en una unidad de terapia intensiva, a raíz de una grave complicación de salud, según reportó la red Unitel.

La noticia fue confirmada el 24 de julio por su hijo, Omar Zarzar Echeverría, quien expresó su dolor a través de un sentido mensaje de despedida en el que destacó el legado artístico y humano de su madre.

“Mujer de gran talento, voz inolvidable y alma noble, que dejó huella en los escenarios y en cada vida que tocó con su música. Siempre vivirás en mi corazón. Descansa en paz, mi hermosa mamá”, escribió.

Con una trayectoria artística de más de 40 años, se consolidó como una de las grandes representantes del folklore oriental boliviano, conquistando al público con su talento, carisma y una voz que marcó generaciones.

Su partida deja un profundo vacío en la cultura y la música nacional, sin embargo, su legado permanecerá vivo a través de las canciones que interpretó.