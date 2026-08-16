Schinkel, el pianista alemán que lleva a Beethoven al jazz, llega a Cochabamba

Tras cautivar al público paceño con “Credo In Unum Mundum”, el pianista y compositor alemán Marcus Schinkel llega a Cochabamba para protagonizar un par de conciertos en compañía de Juan Ernesto Saavedra (bajo) y Miguel Ángel Crespo (batería).



“Trío de jazz”, así se llama el espectáculo musical que desplegará el artista alemán este jueves 20 y viernes 21 de agosto en “Emblema” y “La muela del diablo”, respectivamente.



Marcos Schinkel, considerado uno de los mejores intérpretes alemanes que fusiona la música clásica y el jazz presentará un show con sello europeo, en formato trío, para los amantes del buen jazz y la música que cruza fronteras.



“El año pasado inicié una colaboración con la Orquesta Nacional de Bolivia, y en ese contexto conocí al director administrativo de la orquesta, Flavio Machicado, quien actualmente vive en Cochabamba. Gracias a él, he tenido la oportunidad de organizar presentaciones aquí en Bolivia”, comentó Schinkel.



Sobre el poco tiempo que tendrán para ensayar juntoslas melodías que interpretarán en el par de conciertos en Cochabamba, el reconocido pianista alemán advirtió que trabaja con músicos de diferentes partes del mundo, y precisamente una de las características esenciales del jazz es que permite crear un programa de manera muy espontáneo y relativamente rápido.



“Para ello, hay que abrir los oídos y también el corazón. En mi opinión, incluso la política funcionaría mejor si las personas se escucharan más unas a otras”, sostuvo.



Enfatizó que a partir del American Songbook y sus arreglos de jazz de obras de Beethoven y Bach, puede preparar un programa en muy poco tiempo.



“Tengo muchísimas ganas de trabajar con los músicos con quienes todavía no he tenido la oportunidad de tocar y de conocer musicalmente”, añadió.



Schinkel llega a Cochabamba tras interpretar junto con la Orquesta Nacional de Bolivia su obra “Credo in Unum Mundum”, una producción con más de un centenar de participantes, incluyendo coro, orquesta, trío de jazz y una banda de música folklórica.



“Será mi primera vez en Cochabamba y tengo muchas ganas de conocer la ciudad. Además, me entusiasma especialmente la posibilidad de que el público pueda conocerme de una manera muy cercana y espontánea, a través de la música y de este encuentro directo”, puntualizó el eximio pianista alemán.

MARCUS SHINKEL



Schinkel comenzó a estudiar piano clásico a los ocho años. Durante su adolescencia ya tocaba en bandas de rock y jazz y participaba en producciones teatrales en Hagen, Alemania, como pianista, tecladista y compositor. Entre 1987 y 1993 estudió piano jazz en el Conservatorio Artez de los Países Bajos, complementando su formación con piano clásico.



En 1989 fundó el Marcus Schinkel Trio junto al baterista Wim de Vries y, durante esos años, también formó parte de la Orquesta Federal de Jazz de Alemania, bajo la dirección de Peter Herbolzheimer. Su formación incluyó además clases magistrales con figuras como Richie Beirach y Lee Konitz.



Su relación con Beethoven tampoco es reciente. En 1999 presentó junto a su trío un programa crossover dedicado al compositor alemán, estrenado en Bonn con motivo de la despedida del Parlamento Federal Alemán. Desde entonces, Schinkel ha convertido ese diálogo entre tradición y ruptura en una de las marcas de su carrera.



Su música puede pasar de Bach, Beethoven y Schubert a Bill Evans, Chick Corea y Keith Jarrett; de Astor Piazzolla y Ernesto Nazareth a Radiohead, Deep Purple y Led Zeppelin. En ese cruce está precisamente su propuesta: tomar obras y lenguajes reconocibles para llevarlos hacia lugares inesperados.

JUAN ERNESTO SAAVEDRA



Juan Ernesto es un músico profesional con más de 30 años de trayectoria en música. Guitarrista y bajista especializado en el área popular y moderna, licenciado en Comunicación Social (UMSS) y Técnico Superior en Música (Instituto Eduardo Laredo). Docente en el Conservatorio Milán y cesionista en varios estudios de Bolivia.



Como integrante de varios y reconocidos grupos de folklore y música popular, ha llevado la música boliviana a escenarios de América, Europa y Estados Unidos, acumulando numerosos reconocimientos nacionales e internacionales.



Es productor y compositor de más de 20 discos, incluyendo trabajos para grupos como “La Manzana”, “Imosoj”, “María Juana” y solistas como Carlos de la Torre.



· Bandas sonoras para películas y documentales (Estas flores, Fotógrafo, Amor a lo gorrión, La Virginia de los bolivianos).

Giras internacionales:



· EE.UU. (2012, 2013): Miami, Virginia, Nueva York, Chicago, Los Ángeles, Boston.



· Europa (2014): España, Suecia, Suiza, Italia.



· Sudamérica: Perú, Chile, Argentina, Brasil.



Presentación estelar en el Festival Internacional de Viña del Mar (Chile, 2013) como invitado especial en el concurso folklórico.

MIGUEL ÁNGEL CRESPO



Miguel Ángel Crespo Calatayud es percusionista e intérprete boliviano con una sólida y diversa trayectoria en el campo de la interpretación musical, desarrollada en el ámbito de la música académica, el jazz y la música moderna.



Su formación incluye una licenciatura y maestría en jazz y música moderna por el Conservatori Superior del Liceu de Barcelona, una maestría en Investigación Musical por la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) y estudios de percusión clásica y afro-cubana en el Instituto Superior de Arte de La Habana, Cuba.



Como intérprete, ha desarrollado una amplia experiencia en escenarios nacionales e internacionales, participando como percusionista y guía de sección en la Orquesta Sinfónica Municipal de Cochabamba, colaborando con la Orquesta Filarmónica de Bolivia y participando como músico invitado en diversos proyectos y agrupaciones.



Su práctica interpretativa se distingue por la versatilidad, el dominio de diferentes lenguajes musicales y una particular sensibilidad hacia la exploración sonora, la improvisación y la creación. Su trayectoria artística ha sido reconocida con importantes becas y distinciones, entre ellas Unesco-Aschberg, Fundación Carolina, AIE y el Premio Eduardo Abaroa 2025, obtenido junto al pianista Sergio Escalera.