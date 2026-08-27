Últimos días de Dolly Parton en medio de una silenciosa batalla contra el cáncer

Música
Redacción Central
Publicado el 27/08/2026 a las 8h46
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Dolly Parton pasó sus últimos seis meses de vida recluida en su mansión de Tennessee, con el cabello perdido por los tratamientos oncológicos y consciente de que sus días estaban contados, mientras mantenía ante el público una imagen cuidada y tranquilizadora que ocultaba la gravedad real de su estado.

La cantante murió el martes a los 80 años tras lo que su equipo describió como una “breve batalla” contra el cáncer, aunque fuentes cercanas a la artista aseguran que llevaba meses enferma y bajo tratamiento.

Cuatro días antes de su muerte, había concedido una entrevista en la que atribuyó sus problemas de salud al desgaste emocional provocado por la muerte de su esposo, Carl Dean, fallecido en marzo del año pasado a los 82 años, tras casi seis décadas de matrimonio.

“Estoy lidiando con algunos problemas de salud a los que simplemente no presté atención mientras cuidaba a Carl”, dijo la cantante al People. A ese golpe se sumó la muerte de su hermano mayor, Coy ‘Denver’ Parton, en julio de este año.

Pero fuentes cercanas a la artista aseguran que la realidad era mucho más grave. “Sus problemas de salud eran mucho peores de lo que estaba dispuesta a decirles a sus fans, y estuvo muy mal durante muchos meses”, señaló un informante. “No quería que el mundo supiera que estaba muy enferma”.

Parton fue hospitalizada en Nashville el viernes. En los meses previos, había cancelado una residencia en Las Vegas y faltado a un concierto por su cumpleaños número 80 en el Grand Ole Opry de Nashville, además de una aparición programada en Dollywood, su parque temático en Tennessee.

Su última aparición pública tuvo lugar el 24 de junio, en la inauguración de un área de descanso en Cornersville. Mientras tanto, en sus apariciones en redes sociales, la cantante mantenía su imagen habitual.

“Cuando grabó su video diciéndoles a sus fans que recibía tratamiento, pero intentando tranquilizarlos, lucía como la Dolly de siempre”, dijo una fuente. “Debajo de una de sus famosas pelucas y tras horas de maquillaje, lucía lista para la cámara”.

Otra fuente añadió: “Dependía mucho de los filtros, el maquillaje y la iluminación para verse bien. Era una prioridad para ella”.

En mayo, al anunciar la cancelación de su residencia en Las Vegas, Dolly Parton apareció en Instagram maquillada y con el cabello perfecto.

“La buena noticia es que estoy respondiendo muy bien a los medicamentos y tratamientos, y mejoro cada día”, declaró entonces.

Según fuentes cercanas, esa versión distaba de la realidad de su estado.

“Cuando le dijo al People que seguía trabajando y recuperándose, sabía que su vida estaba casi terminada”, reveló una fuente. “Intentó tranquilizar a sus legiones de fans diciéndoles que no estaba gravemente enferma. Pero sabía que su tiempo se acababa. Era la valiente Dolly de siempre, sin querer decepcionar a sus fans”.

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