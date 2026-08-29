El folklore boliviano despide a Freddy Gonzales, líder y fundador de Khiswara

Música
ABI
Publicado el 29/08/2026 a las 11h09
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Luto en la música boliviana. Este viernes 28 de agosto falleció el fundador y voz principal de la agrupación folklórica cochabambina Khiswara, Freddy Rafael Gonzales Guzmán.

“Lamentamos comunicar el fallecimiento del maestro Freddy R. Gonzales Guzmán. QEPD khiswarita”, confirmaba el grupo Khiswara mediante un posteo en sus redes sociales, luego de pedir a la población elevar oraciones por su salud.

Dos días antes de fallecer, Freddy Gonzales contó que llegó “con todas las fuerzas” hasta los pies de la Virgen de Urkupiña.

“Gracias por darme la bendición de recorrer distintos países, ciudades, escenarios, 20 álbumes grabados y más de 200 canciones durante 44 años como fundador, director y cantante de mi grupo Khiswara”, escribió.

En ese posteo, informó también que ponía una “pausa a los escenarios con la bendición de Dios, con la esperanza de volver a lo que siempre le encantó hacer”.

Además, agradeció el apoyo brindado por todos los amigos y fanáticos y afirmó sentirse “orgulloso siempre con su wankara (bombo resonante) y poncho”.

Su hijo, con el mismo nombre, recordó a su padre como “un caballero intachable, respetuoso, soñador, solidario siempre ayudando a la gente con su grupo Khiswara en las Kermesse cuando alguien lo necesitaba”.

Freddy fundó el grupo Khiswara en 1982 e hizo realidad su sueño de llevar la música folklórica boliviana al mundo. Era hincha del equipo Wilstermann.

De acuerdo con información proporcionada por la familia, sus restos serán velados este sábado a partir de las 10.00 en la Casa de Funerales Concordia en la sala Amanecer, ubicada en la avenida Martín de la Rocha esquina Calancha, en la ciudad de Cochabamba.

 

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