La cantante Luzmila Carpio recibirá el premio Womex 26 a la Artista

Música
AGENCIAS
Publicado el 01/10/2026 a las 8h11
ESCUCHA LA NOTICIA

La cantante y compositora boliviana Luzmila Carpio recibirá el premio a la Excelencia Profesional del WorldWild Music Expo (Womex) 2026, uno de los mayores galardones de la música global que se realizará del 21 al 25 de octubre en la región de las Palmas de Gran Canaria en España.

Luzmila, una indígena quechua del altiplano boliviano, ha interpretado, grabado y publicado música durante seis décadas. Arraigada en la música tradicional quechua, pero manteniéndose contemporánea y en constante evolución, ha sido pionera desde sus inicios. Cantando en quechua cuando la lengua enfrentaba la represión, y defendiendo como solista femenina la lucha contra la discriminación, alzó su voz por los derechos indígenas, las mujeres y el medio ambiente, trabajando con Unicef y colaborando con artistas como Miriam Makeba, Cesária Évora y Susana Baca.

Con más de 25 álbumes, incluyendo tres con ZZK Records, Luzmila Carpio es la voz más reconocida de la música quechua. Por su labor como embajadora cultural, su defensa del conocimiento ancestral, sus décadas de activismo a través de la música y su trayectoria de más de medio siglo en la excelencia artística musical, recibe el Premio Womex 26 a la Artista.

En sus redes sociales, Carpio agradeció el reconocimiento a sus más de 50 años de trayectoria y la importancia que le ha dado a su cultura,

“Durante más de cincuenta años he cantado en quechua llevando conmigo las voces de mis abuelas, de mi pueblo, de las aves de los Andes y de nuestra Pachamama. Siempre he creído que nuestra cultura ancestral no pertenece al pasado, está viva. Puede transformarse, dialogar con el mundo y hablar también a las nuevas generaciones”, señaló la cantante y compositora.

Tus comentarios

Lo más leído

1
Agetic rastreará a 300 usuarios por desvío de combustible en YPFB
2
Policías allanan la Fiscalía General del Estado
3
Aprehenden al fiscal general Roger Mariaca y al fiscal de Santa Cruz, Alberto Zeballos
4
Reportan aprehensión del exministro Eduardo del Castillo
5
Fiscalía cita a declarar a Amílcar Barral por denuncia de acoso político de Romero

Lo más compartido

1
Agetic rastreará a 300 usuarios por desvío de combustible en YPFB
2
Arte: llegan “Expresiones femeninas”
3
Aprehenden al fiscal general Roger Mariaca y al fiscal de Santa Cruz, Alberto Zeballos
4
Vuelo de flydubai a Israel, desviado por pelea entre pilotos
5
Fiscalía niega que Mariaca se haya reunido con Marset antes de su captura; exige presentar pruebas y retractación
En Portada
01/10/2026 País
Oviedo: “Se ha desmontado una organización criminal enquistada en el Ministerio Público”
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, informó este jueves que, con la aprehensión de 14 personas, entre ellas el fiscal general Roger Mariaca, “se ha...
vista
01/10/2026 Seguridad
Trasladan a la Felcn de El Alto al fiscal general Roger Mariaca y al fiscal de Santa Cruz
El fiscal general del Estado, Roger Mariaca y el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, fueron ingresados cerca de las 2:15 de este jueves a...
vista
01/10/2026 Seguridad
"Mariaca es mi amigo": Difunden video de Marset tras aprehensión del fiscal general
Tras la aprehensión del fiscal general del Estado, Roger Mariaca, y del fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, salió a la luz un video grabado...
vista
01/10/2026 Seguridad
Policía halla fajos de billetes en una ambulancia que salió del condominio en el que vive Mariaca
La Policía interceptó cerca de las 4:00 de la madrugada de este jueves a una ambulancia ingresó al condominio donde vive el fiscal general del Estado, Roger...
vista
01/10/2026 Seguridad
Aprehenden al fiscal general Mariaca, al fiscal de Santa Cruz y al Del Castillo
Agentes encapuchados aprehendieron anoche al fiscal general del Estado, Roger Mariaca, cuando se preparaba para salir del avión, que lo trasladó de Sucre a...
vista
01/10/2026 Seguridad
Policías allanan la Fiscalía General del Estado
Ocurrió pasadas las 23 del miércoles. Los funcionarios de la Fiscalía General del Estado denuncian el “secuestro” del fiscal general Roger Mariaca y del fiscal...
vista
Actualidad
La comisión interventora de YPFB recurrirá a la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y...
Ver más
09/11/2026 Economía
Agetic rastreará a 300 usuarios por desvío de combustible en YPFB
Ocurrió pasadas las 23 del miércoles. Los funcionarios de la Fiscalía General del Estado denuncian el “secuestro” del...
Ver más
01/10/2026 Seguridad
Policías allanan la Fiscalía General del Estado
La intensa nevada que cayó en Cochabamba ayer cubrió gran parte de la cordillera del Tunari. El municipio de Cocapata...
Ver más
01/10/2026 Cochabamba
Nevada cubre zonas de Cochabamba y Cocapata pide apoyo urgente
El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, ha denunciado ayer un “intento de atentado yihadista” en un avión que...
Ver más
01/10/2026 Mundo
Israel califica de “intento de atentado terrorista” el incidente en Flydubai
Deportes
El estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba, será escenario del partido amistoso que sostendrán las selecciones de...
Ver más
30/09/2026 Fútbol
Bolivia se enfrenta hoy a Argentina en un partido amistoso en Córdoba
La selección boliviana de fútbol ya se encuentra en territorio argentino para enfrentar este miércoles a la Albiceleste...
Ver más
29/09/2026 Fútbol
La Verde ya está en Argentina para enfrentar a la Albiceleste
El desarrollo de los XIII Juegos Deportivos Suramericanos volvió a desnudar la fragilidad estructural del deporte...
Ver más
29/09/2026 Multideportivo
En Santa Fe se ratifica que Bolivia enfrenta limitaciones deportivas
La Selección Nacional de fútbol cayó ante Paraguay ayer en Washington (EEUU), donde se estrelló contra la dupla...
Ver más
28/09/2026 Fútbol
Bolivia cae frente a Paraguay 2-0 y se alista para Argentina, el miércoles
Tendencias
Treinta días en lugar de 60 y una toma diaria de benznidazol, uno de los medicamentos utilizados para tratar la...
Ver más
30/09/2026 Salud
Estudio identifica una alternativa más corta para tratar el Chagas
La imagen del Tilcayo, el felino silvestre recientemente reconocido como una especie distinta, ya forma parte de la...
Ver más
29/09/2026 Ciencia
El Tilcayo entra a la Photo Ark de National Geographic y entra al archivo mundial
“La gente piensa que como vivimos en la selva tenemos bastante agua, pero la realidad es esta”, dice con decepción...
Ver más
28/09/2026 Medio Ambiente
Amazonía sin cauce: minería, ganadería y deforestación dejaron a comunidades sin agua para beber
Una fruta que rara vez aparece en las listas de alimentos recomendados para la salud cognitiva podría proteger el...
Ver más
24/09/2026 Salud
La fruta que neurólogos recomiendan para cuidar el cerebro después de los 50 años
Doble Click
La cantante y compositora boliviana Luzmila Carpio recibirá el premio a la Excelencia Profesional del WorldWild Music...
Ver más
01/10/2026 Música
La cantante Luzmila Carpio recibirá el premio Womex 26 a la Artista
Desde ayer, el salón “Mario Unzueta” (25 de mayo esq. Av. Heroínas) alberga la exposición “Expresiones femeninas”, cuya...
Ver más
30/09/2026 Cultura
Arte: llegan “Expresiones femeninas”
La cuenta regresiva para la decimonovena Feria Internacional del Libro de Cochabamba (FILC) 2026 ha comenzado.
Ver más
29/09/2026 Cultura
La Feria Internacional del Libro apuesta por el cuento clásico
La música folklórica, el teatro, el cine y el baile tienen supremacía en la agenda cultural cochabambina en la semana...
Ver más
28/09/2026 Cultura
Semana 40: Destacados artistas nacionales animan la agenda cultural