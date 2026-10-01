La cantante Luzmila Carpio recibirá el premio Womex 26 a la Artista

La cantante y compositora boliviana Luzmila Carpio recibirá el premio a la Excelencia Profesional del WorldWild Music Expo (Womex) 2026, uno de los mayores galardones de la música global que se realizará del 21 al 25 de octubre en la región de las Palmas de Gran Canaria en España.



Luzmila, una indígena quechua del altiplano boliviano, ha interpretado, grabado y publicado música durante seis décadas. Arraigada en la música tradicional quechua, pero manteniéndose contemporánea y en constante evolución, ha sido pionera desde sus inicios. Cantando en quechua cuando la lengua enfrentaba la represión, y defendiendo como solista femenina la lucha contra la discriminación, alzó su voz por los derechos indígenas, las mujeres y el medio ambiente, trabajando con Unicef y colaborando con artistas como Miriam Makeba, Cesária Évora y Susana Baca.



Con más de 25 álbumes, incluyendo tres con ZZK Records, Luzmila Carpio es la voz más reconocida de la música quechua. Por su labor como embajadora cultural, su defensa del conocimiento ancestral, sus décadas de activismo a través de la música y su trayectoria de más de medio siglo en la excelencia artística musical, recibe el Premio Womex 26 a la Artista.



En sus redes sociales, Carpio agradeció el reconocimiento a sus más de 50 años de trayectoria y la importancia que le ha dado a su cultura,



“Durante más de cincuenta años he cantado en quechua llevando conmigo las voces de mis abuelas, de mi pueblo, de las aves de los Andes y de nuestra Pachamama. Siempre he creído que nuestra cultura ancestral no pertenece al pasado, está viva. Puede transformarse, dialogar con el mundo y hablar también a las nuevas generaciones”, señaló la cantante y compositora.