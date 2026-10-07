Murió Piero, el cantante de "Mi viejo"

Música
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Publicado el 07/10/2026 a las 16h20
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Piero De Benedictis murió a los 81 años este miércoles 7 de octubre. El cantautor, reconocido por canciones como Mi viejo, Para el pueblo lo que es del pueblo y Llegando llegaste, entre muchas otras, había nacido en Italia en 1945 y se radicó en Argentina, donde desarrolló buena parte de su extensa trayectoria vinculada a la canción popular y el rock nacional.

El músico se encontraba activo y continuaba desarrollando su carrera musical. De hecho, el pasado abril realizó una gira por Colombia, uno de los países donde contaba con una importante cantidad de seguidores, para presentar un espectáculo especial en celebración de su álbum infantil La sinfonía inconclusa del mar, acompañado por un elenco de actores y bailarines y su banda estable.

Desde su primer disco, Mi viejo, publicado en 1969, Piero forjó una carrera prolífica en la que se destacaron las canciones de protesta, entre ellas Que se vayan ellos, Coplas de mi país y la más popular, Para el pueblo lo que es del pueblo. El contenido de sus canciones y sus expresiones políticas llevaron a que, en 1976, con el comienzo de la dictadura militar y después de sufrir un intento de secuestro, tuviera que exiliarse en Madrid, donde permaneció hasta 1981.

 

En el cine

Además, el músico actuó en diferentes producciones cinematográficas, entre las que se destacan el cortometraje Bang Bang, de Raúl Perrone, y el largometraje El profesor patagónico, de Fernando Ayala, donde también aportó sus canciones para la banda sonora. A lo largo de su trayectoria, grabó y compartió escenario con algunas de las grandes figuras de la música nacional, como Mercedes Sosa, León Gieco, Fito Páez y Lito Vitale, entre muchos otros.

Días atrás, el músico compartió con emoción un fragmento del desfile de Saint Laurent, que presentó su colección de verano 2027, para el cual fue elegida su voz en la canción en italiano Io vengo.

"Mi voz suena ahí, pausada y melancólica, hasta que de pronto la música da un giro, cambia de ritmo y rompe en una base electrónica y vibrante, más relacionada al mundo de la moda, imagino. La música tiene esos puentes que abrazan caminos tan diversos. Gracias por hacerme partícipe", escribió en su cuenta de Instagram.

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