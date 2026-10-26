Luzmila Carpio recibe el Womex Artist Award 2026 y reivindica las voces de las madres y abuelas

“Mi madre me enseñó que la naturaleza habla, que debemos aprender a escucharla y así nació mi canto”. Con esas palabras, la cantante boliviana Luzmila Carpio evocó el origen de su música al recibir el Womex Artist Award 2026, uno de los principales reconocimientos de la música mundial, durante una ceremonia celebrada el domingo en Las Palmas de Gran Canaria, España.

La artista, nacida en el norte de Potosí, recibió el galardón ante una ovación del público y compartió simbólicamente la distinción con las mujeres que la precedieron: “Nuestras madres y abuelas”.

“Siento una profunda emoción, gracias Womex por escuchar nuestras voces”, expresó durante el acto, según el medio español Atlántico Hoy.

El reconocimiento destaca sus seis décadas de trayectoria artística, su aporte a la preservación y difusión de la lengua quechua y las tradiciones musicales de los pueblos indígenas de Bolivia, además de su compromiso con los derechos de las mujeres y la protección del medioambiente.

A lo largo de su carrera, Carpio llevó las melodías andinas a escenarios internacionales y construyó una obra que enlaza los cantos tradicionales quechuas con sonoridades contemporáneas. Su voz, de amplio registro, y las melodías inspiradas en las aves de los Andes forman parte de la identidad de su propuesta musical.

Durante la ceremonia, la cantante también reivindicó el valor de la música para mantener viva la identidad de los pueblos.

“Un pueblo que no canta, un pueblo que no baila, es un pueblo muerto”, afirmó antes de interpretar varias de sus composiciones ante los asistentes.

La entrega del premio formó parte de la clausura de la 32.ª edición de Womex, encuentro internacional que reunió en Gran Canaria a más de 2.500 profesionales de unos 90 países, con actividades para artistas, productores, representantes y promotores de la industria musical.

La edición 2026 concluyó el domingo con el anuncio de Tenerife como sede del encuentro en 2027.