Luzmila Carpio recibe el Womex Artist Award 2026 y reivindica las voces de las madres y abuelas

Música
ABI
Publicado el 26/10/2026 a las 10h25
ESCUCHA LA NOTICIA

“Mi madre me enseñó que la naturaleza habla, que debemos aprender a escucharla y así nació mi canto”. Con esas palabras, la cantante boliviana Luzmila Carpio evocó el origen de su música al recibir el Womex Artist Award 2026, uno de los principales reconocimientos de la música mundial, durante una ceremonia celebrada el domingo en Las Palmas de Gran Canaria, España.

La artista, nacida en el norte de Potosí, recibió el galardón ante una ovación del público y compartió simbólicamente la distinción con las mujeres que la precedieron: “Nuestras madres y abuelas”.

“Siento una profunda emoción, gracias Womex por escuchar nuestras voces”, expresó durante el acto, según el medio español Atlántico Hoy.

El reconocimiento destaca sus seis décadas de trayectoria artística, su aporte a la preservación y difusión de la lengua quechua y las tradiciones musicales de los pueblos indígenas de Bolivia, además de su compromiso con los derechos de las mujeres y la protección del medioambiente.

A lo largo de su carrera, Carpio llevó las melodías andinas a escenarios internacionales y construyó una obra que enlaza los cantos tradicionales quechuas con sonoridades contemporáneas. Su voz, de amplio registro, y las melodías inspiradas en las aves de los Andes forman parte de la identidad de su propuesta musical.

Durante la ceremonia, la cantante también reivindicó el valor de la música para mantener viva la identidad de los pueblos.

“Un pueblo que no canta, un pueblo que no baila, es un pueblo muerto”, afirmó antes de interpretar varias de sus composiciones ante los asistentes.

La entrega del premio formó parte de la clausura de la 32.ª edición de Womex, encuentro internacional que reunió en Gran Canaria a más de 2.500 profesionales de unos 90 países, con actividades para artistas, productores, representantes y promotores de la industria musical.

La edición 2026 concluyó el domingo con el anuncio de Tenerife como sede del encuentro en 2027.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Este lunes 26 comienza el pago del Bono Juancito Pinto de Bs 300; conozca las tres modalidades de cobro
2
Lula gana las elecciones y sigue gobernando Brasil 4 años más
3
Jueces encarcelan a tres policías investigados en 2 casos distintos
4
Tradición del mast’aku. Darán una dulce bienvenida a las almas en Todos Santos
5
Cochabamba conquista el bicampeonato nacional de baloncesto U 16

Lo más compartido

1
Halloween, la milenaria fiesta del terror que no asusta, se apodera de Cochabamba
2
COPELME S.A. celebra 30 años de trayectoria, consolidando su liderazgo en la industria papelera boliviana
3
Supremo Tribunal extiende por dos horas votación en Brasil
4
Una carrera con final abierto: decisivo balotaje entre Lula y Bolsonaro
5
Voto en el exterior: Lula gana en 42 países y Flávio Bolsonaro en 12
En Portada
26/10/2026 Mundo
Lula gana las elecciones y sigue gobernando Brasil 4 años más
Luiz Inácio Lula da Silva, de 80 años, fue reelegido ayer para su cuarto mandato en la presidencia de la República federativa del Brasil, por el Partido de los...
vista
26/10/2026 País
Este lunes 26 comienza el pago del Bono Juancito Pinto de Bs 300; conozca las tres modalidades de cobro
El pago del Bono Juancito Pinto 2026, de Bs 300 por estudiante, comenzará este lunes 26 de octubre y contempla tres modalidades de cobro: en ventanilla,...
vista
26/10/2026 País
Jueces encarcelan a tres policías investigados en 2 casos distintos
Tres policías, uno de ellos coronel, fueron enviados a la cárcel en detención preventiva, en el marco de las investigaciones de dos casos direfentes.
vista
26/10/2026 Cochabamba
Tradición del mast’aku. Darán una dulce bienvenida a las almas en Todos Santos
Siguiendo las tradiciones, las familias se preparan para recibir a las almas el 1 y 2 de noviembre con el mast’aku o mesa de ofrendas que reúne lo que más le...
vista
26/10/2026 Multideportivo
Cochabamba conquista el bicampeonato nacional de baloncesto U 16
Cochabamba es bicampeón nacional de básquetbol la categoría U16 tras coronarse en el torneo que se disputó en el coliseo Gróver Suárez.
vista
26/10/2026 Fútbol
Michael Rangel le da la victoria a Aurora frente a Real Tomayapo y se afianza el sexto lugar del torneo
“Goles son amores y no buenas razones”, reza un viejo adagio futbolístico que se ajusta plenamente al triunfo conseguido ayer por Aurora frente a Real Tomayapo...
vista
Actualidad
Siguiendo las tradiciones, las familias se preparan para recibir a las almas el 1 y 2 de noviembre con el mast’aku o...
Ver más
26/10/2026 Cochabamba
Tradición del mast’aku. Darán una dulce bienvenida a las almas en Todos Santos
Tres policías, uno de ellos coronel, fueron enviados a la cárcel en detención preventiva, en el marco de las...
Ver más
26/10/2026 País
Jueces encarcelan a tres policías investigados en 2 casos distintos
Luiz Inácio Lula da Silva, de 80 años, fue reelegido ayer para su cuarto mandato en la presidencia de la República...
Ver más
26/10/2026 Mundo
Lula gana las elecciones y sigue gobernando Brasil 4 años más
El pago del Bono Juancito Pinto 2026, de Bs 300 por estudiante, comenzará este lunes 26 de octubre y contempla tres...
Ver más
26/10/2026 País
Este lunes 26 comienza el pago del Bono Juancito Pinto de Bs 300; conozca las tres modalidades de cobro
Deportes
“Goles son amores y no buenas razones”, reza un viejo adagio futbolístico que se ajusta plenamente al triunfo...
Ver más
26/10/2026 Fútbol
Michael Rangel le da la victoria a Aurora frente a Real Tomayapo y se afianza el sexto lugar del torneo
Cochabamba es bicampeón nacional de básquetbol la categoría U16 tras coronarse en el torneo que se disputó en el...
Ver más
26/10/2026 Multideportivo
Cochabamba conquista el bicampeonato nacional de baloncesto U 16
La selección nacional de Bolivia comenzó con el pie derecho la Copa Mundial y Festival Sub 15  de la FIFA tras superar...
Ver más
25/10/2026 Fútbol
Bolivia debuta con un triunfo frente a Gibraltar en la Copa Mundial y Festival FIFA 2026
El Salar de Uyuni, en Potosí, es escenario del Bolivia International FIA...
Ver más
24/10/2026 Multideportivo
El Salar de Uyuni es escenario de competencia internacional de velocidad
Tendencias
El canto de una pequeña ave amarilla, propia de los bosques del norte de Apolo, en La Paz, cruzó fronteras sin...
Ver más
24/10/2026 Medio Ambiente
La voz de una pequeña ave de Bolivia se suma a una canción mundial por la biodiversidad
Doble Click
“Mi madre me enseñó que la naturaleza habla, que debemos aprender a escucharla y así nació mi canto”. Con esas palabras...
Ver más
26/10/2026 Música
Luzmila Carpio recibe el Womex Artist Award 2026 y reivindica las voces de las madres y abuelas
La tradicional fiesta de Halloween se impone en la semana 44 del año con diferentes actividades y para todas las edades.
Ver más
26/10/2026 Cultura
Halloween, la milenaria fiesta del terror que no asusta, se apodera de Cochabamba
Más de un centenar de intérpretes se reunirán en la población de Aiquile para tomar parte de la cuadragésima segunda...
Ver más
25/10/2026 Cultura
Aiquile palpita con la 42° Feria y Festival Internacional del Charango 2026
El nuevo libro del investigador y comunicador boliviano Marcelo Guardia Crespo se titula “Entre pánicos y espejos: el...
Ver más
25/10/2026 Cultura
Entre pánicos y espejos: el reguetón desde sus actores