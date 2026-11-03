Agenda: El último retorno de Ricardo Montaner a Cochabamba

Ricardo Montaner se presentará en Cochabamba con su gira “El Último Regreso World Tour 2026”, marcando su esperado retorno a la ciudad después de 10 años.

MARTES 3

El elenco teatral El Punto, con la dirección de Javier Terán, pone en escenario la obra ELeNos, en el teatro José María Achá desde las 19:30 (hora puntual). La actuación se reprisa el miércoles

MIÉRCOLES 4

El club de cine de terror realiza un homenaje a Tim Curry en el Proyecto mARTadero. El evento arranca a las 19:00

JUEVES 5

La Asociación Nacional de Folklore y el Ballet Folklórico de la UMSS presentan el Homenaje póstumo a grandes compositores bolivianos y danzas del mundo en el teatro José María Achá desde las 19:30. El espectáculo se reprisa el viernes.

Rocky, una de las películas más icónicas de la historia regresa a los cines cochabambinos por tiempo limitado por su 50 aniversario.

VIERNES 6

El Fexco Arena será escenario del concierto del cantante Ricardo Montaner, quien interpretará sus mejores éxitos, como Tan enamorados, Bésame,Déjame llorar, La cima del cielo, entre otros. El show arranca a las 19:00.

SÁBADO 7

Llega a Cochabamba Swenney Todd, el musical que le sumergirá en una historia de venganza, misterio y oscuros secretos. La cita es en el teatro del Instituto Laredo a partir de las 19:00. El espectáculo se replica el domingo.