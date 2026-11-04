Fallece Luis Rico, el trovador que hizo de la historia una canción

El destacado cantautor boliviano Luis Rico falleció a los 81 años la noche del lunes 2 de noviembre.

El otrora destacado artista nacional nació el 15 de mayo de 1945 en la localidad de Tupiza del departamento de Potosí. Es considerado como uno de los cantautores y compositores más influyentes del país y figuras más representativas de la canción social boliviana.

El artista tupiceño dedicó por más de 50 años a retratar la historia, cultura y realidades políticas del país a través del folklore. En 2013 fue galardonado por el Estado boliviano con el Premio Nacional de Cultura por su aporte a la música nacional.

Entre sus composiciones y canciones más destacadas se encuentran: Cuando tenga la tierra, Eustaquio Moto Méndez, Elegía a Juana Azurduy, Pucha caray, El último tincu en París, En el funeral del Río (junto a Coco Manto), Los mineros volveremos, Coplas de la sequía, entre otros.

Una de sus últimas composiciones es Matrimonio en el conventillo, “una obra musical que retrata, con nostalgia y un estilo costumbrista, las celebraciones matrimoniales en los antiguos conventillos bolivianos, donde los vecinos compartían patios, alegrías y acontecimientos importantes”.

Las redes sociales se llenaron de mensajes de pesar y condolencias tras conocerse el fallecimiento del reconocido cantautor, cuya partida generó una profunda tristeza entre sus seguidores y el mundo artístico.

Trayectoria

Luis Rico Arancibia (nacido el15 de mayo de 1945, en Potosí, Bolivia) fue un cantautor boliviano considerado uno de los mejores cantantes de música social que tuvo Bolivia.

Recorrió a través de sus interpretaciones distintos ritmos originarios del altiplano, centro y oriente de Bolivia, así como también exploró ritmos afines a la región andina y latinoamericana, es el caso del joropo, originario de la región de los llanos colombo-venezolanos, con su interpretación de Muchacha de ojos negros, en uno de sus primeros discos.

Además de explorar ritmos de Argentina, Ecuador, Perú y Venezuela, viajó a través de Europa interpretando el folklore boliviano y de Latinoamérica por varios años, teniendo gran acogida en Francia y Suiza.

Fue exiliado en dos ocasiones por la dictadura, Hugo Banzer lo hizo detener después de su golpe y un año después tuvo que salir del país. Volvió clandestinamente y en 1976, cansado ya de él, el dictador lo exilió a Francia. Volvió a Bolivia y le tocó enfrentarse a Juan Pereda Asbún. En 1980, el golpe de Luis García Meza lo exilió a México.

Su creatividad contrastó con canciones con un sentido y contenido, relató historias e hizo un recorrido por Bolivia con sus letras y compases.