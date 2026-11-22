Casi 90 músicos en el escenario, 18 temas de rock –desde sus inicios hasta los últimos años del siglo pasado–, una partitura concebida de manera exclusiva para un formato sinfónico, una banda de instrumentos electrónicos y batería, vocalistas, un coro de cámara y la Orquesta Filarmónica de Cochabamba (OFC), son los elementos del programa que se producirá el domingo 29 y el lunes 30 de noviembre en Salón de Eventos El Portal.



“Hemos hecho esta recuperación de piezas, de modo que sea una antología del rock del siglo pasado, desde los años 50 hasta los 90. Es una versión única, no existe una igual en ninguna parte del mundo porque ejecutaremos unas partituras hechas exclusivamente para la Filarmónica, en un trabajo que tomó cerca de un año, explica el maestro Augusto Guzmán fundador y director de la OFC, al describir lo que será su último concierto de la temporada 2026.

Más allá del rock



Músicos e instrumentos sinfónicos y de rock sonando juntos en composiciones que hicieron gritar y agitarse a millones en innumerables conciertos multitudinarios ¿transmiten la energía de esa música compuesta para jóvenes esencialmente?



“Creo que aún más, porque hay cosas que el compositor de las partituras para la OFC ha hecho y que le agrega toques de profundización en el tema musical, o alusiones a otras composiciones de otro tipo de música, o alusiones a los momentos históricos en los que las canciones fueron compuestas”, cuenta Guzmán.



“Son detalles que el público puede reconocerlos, o no, no importa, pero están y demuestran el trabajo de investigación, además que ha hecho el estudio profundo de cada pieza.



“La orquesta, lejos de ser un mero acompañamiento para la banda de rock adquiere total protagonismo convirtiendo las canciones en verdaderas piezas sinfónicas.Estamos maravillados con el magistral trabajo realizado por el compositor Luis Navarro Valcárcel”, agrega.



Este programa que nos ofrece la OFC incluye también la participación de un coro, uno de cámara, el Vox Temporis que se reactivó después de varios años y está compuesto de 14 voces .



Es un concierto que se anuncia espectacular, se produce las últimas dos noches de noviembre, a la hora 20, y será un brillante cierre de esta temporada de conciertos de la OFC.



Las entradas ya están a la venta, en la aplicación https://lafilar.base44.app , más informaciones en el móvil 75751199.