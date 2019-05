Agradecimiento y retribución al amor materno

Los Tiempos, por segundo año consecutivo, rinde homenaje a las madres publicando fotografías de hijos con sus madres, a las que les agradecen por su guía y su amor incondicional. Es una manera de inmortalizar un instante en el que fuimos felices con uno de los seres más queridos: nuestra madre.

Victoria Véliz



Mensaje: Mamá es sinónimo de amor, ese amor único e incondicional

Nombre hija: Edith María Ordoñez

Lily Pérola



Mensaje: “Ella es la reina de mi vida... la mujer me que enseñó todo, pero menos a vivir sin ella, amor eterno para ti mamita Lily Piérola”

Nombre hija: Joceline Foronda Piérola

Rosemary



Mensaje: Muchas veces nos has demostrado lo que puedes hacer por nosotras, se que nos quieres tanto que hasta tu vida podrías arriesgar. Te amamos con el alma. Feliz día mamita

Bertha Sánchez Ayala



Nombre hija: Carla Lorena Sánchez

Mensaje: Felicidades madrecita, nunca entendí con claridad el esfuerzo sobrehumano que hacías por mí y mis hermanos hasta que me convertí en madre. Siempre has demostrado las garras que tienes para salir adelante por tu familia y ahora por tu nieta. Aunque no traigas capa, pero si un mandil gastado, eres la definición perfecta de heroína Gracias por tanto mamá.

Alcira



Mensaje: Eres una mujer valiente, guerrera, un ejemplo de mamá, gracias por todos los valores que nos inculcaste. Con la luz de tu mirar, todo se vuelve felicidad, mi mamá Alcirita te amamos

Nombre hija: Nelvita Pérez Monroy.

Alcira Aguilar Coca



Mensaje: Muchas maravillas hay en el mundo pero nadie como tú, habrá muchos tesoros que encontraremos pero tú eres el mío que Dios me dio, jamás en la vida encontraré a otra persona como tú, con una ternura única, un corazón bondadoso y una sencillez imprescindible, esa es mi mama la humilde gracias

Nombre hija: Laiz Elizabeth Coca Aguilar

Jaskara Fátima Corico Rodríguez



Mensaje: Mamita Jaskara. Eres el regalo más grande que la vida nos dio. Eres sinónimo de amor y devoción, siempre estás pendiente de nuestra salud, educación y unión familiar. Amamos tus locuras. Gracias a Dios por el maravilloso ser que nos dio como mamá. Tus hijos Iker e Ian.

Nombre esposo: Raul Juaniquina

Ildefonza



Mensaje: Amor materno, puro e infinito que trasciende aún a sus postreras generaciones. Felicidades mamita Ildefonza. Y tus hijas madres con la misma esencia amorosa.

Nombre hijo: Luis Choque

Carolina



Mensaje: Feliz día de la madre mamita, gracias por estar conmigo en las buenas y en las malas, eres la mejor mamá te quiero mucho mi mujer luchadora

Nombre hija: Dylan Sonia Gonzales

Isabel Cossio