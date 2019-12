Realizan con éxito la primera versión del torneo intercolegial de tenis

En pasados días, se desarrolló el primer torneo intercolegial de tenis con la participación de cinco unidades educativas: Tiquipaya, AISB, Calvert, Loyola, Don Bosco y Hughes School.

El encuentro deportivo, organizado por la Asociación de Tenis Cochabamba, se jugó en tres categorías: sub 12, sub 14 y sub 18 años en la modalidad de juego por equipos. Los participantes compitieron en las canchas del Club Tenis Cochabamba.

Resultaron ganadores los colegios Tiquipaya, en las categorías sub 12 y sub 14, y Calvert en la categoría sub 18.

El objetivo de este evento es el de poder incluir este deporte en los próximos Juegos Plurinacionales 2020 y, de este modo, promover el desarrollo y la participación de los estudiantes, apegándolos a la sana competición y el deporte.