Burger King Ballivián reabre sus puertas y renueva un ícono de Cochabamba

Uno de los restaurantes más emblemáticos de Burger King en Bolivia vuelve a operar completamente renovado. La obra recuperó un espacio que forma parte de la memoria de generaciones de cochabambinos, impulsó nuevas oportunidades de empleo y reafirmó el compromiso de la marca con el desarrollo y la producción nacional.

Cochabamba, julio de 2026. Burger King Ballivián, uno de los restaurantes más antiguos y con mayores ventas de la marca en Bolivia, se convirtió en el primero en ser remodelado integralmente bajo el nuevo concepto internacional de diseño de Burger King Corp.

“Hemos hecho un esfuerzo especial para que no solo sea una remodelación, sino un nuevo comienzo que, sin embargo, recupere todo lo bueno que ya tenía este restaurante”, señaló

Samuel Doria Medina, presidente de Bolivian Foods, la empresa que posee la franquicia en Bolivia.

La transformación de este restaurante marca el inicio de una nueva etapa para un espacio que durante más de dos décadas ha acompañado la vida de miles de cochabambinos y que hoy ofrece una experiencia completamente renovada, que seguirá creando recuerdos para las futuras generaciones sin perder la esencia que lo convirtió en un punto de encuentro para la ciudad.

“Burger King Ballivián ocupa un lugar muy especial dentro de nuestra historia como marca y también en la memoria de Cochabamba. Esta renovación busca conservar ese vínculo construido durante tantos años, incorporando una experiencia completamente renovada, alineada con los estándares internacionales de Burger King y preparada para seguir creando nuevos recuerdos para las futuras generaciones”, señaló Patricia Urdininea Kirkwood, Gerente General de Bolivian Foods.

Burger King Ballivián es un restaurante emblema. Forma parte del top 3 de restaurantes con mayores ventas del país. Es uno de los restaurantes Free Standing más grandes y con uno de los parques infantiles más amplios de la cadena.

Actualmente, los dos restaurantes de Burger King en Cochabamba generan 56 empleos directos, de los cuales 35 corresponden a Burger King Ballivián.

Más que un restaurante, una oportunidad para crecer

La historia de Burger King Ballivián no solo se compone de los recuerdos de quienes crecieron visitándolo. También la construyen las personas que encontraron en esta empresa una oportunidad para iniciar su vida laboral y desarrollar una carrera profesional.

Una de esas historias es la de Carlos Camacho, cochabambino que inició su trayectoria en Burger King Ballivián como crew y que, gracias a su esfuerzo, compromiso y crecimiento profesional, hoy

lidera la operación nacional de la marca como Gerente Nacional de Operaciones de Burger King Bolivia.

Su historia representa la filosofía con la que Bolivian Foods S.A. ha desarrollado la marca durante más de dos décadas: apostar por el talento boliviano, promover el crecimiento interno y demostrar que un primer empleo puede convertirse en una carrera profesional de largo plazo.

“Burger King Ballivián ha sido parte de la historia de miles de familias cochabambinas, pero también del crecimiento profesional de muchas personas. Historias como la de Carlos Camacho demuestran que invertir en Bolivia significa confiar en su gente, desarrollar talento y crear oportunidades reales para crecer”, afirmó Samuel Doria Medina.

Comprometidos con Bolivia y su producción

Desde la llegada de Burger King a Bolivia en 1999, la empresa ha evolucionado junto con el desarrollo nacional.

Si en sus inicios gran parte de los insumos utilizados eran importados, hoy la totalidad de los ingredientes que utiliza Burger King en Bolivia son de origen nacional. Esto expresa el compromiso de Bolivian Foods con el fortalecimiento de la producción boliviana y el desarrollo de proveedores locales.

Cada mes, la operación de Burger King consume más de 50 toneladas de papa y 40 toneladas de carne, además de pan, tomates, lechugas, cebollas y otros productos provenientes de empresas y productores bolivianos.

Este abastecimiento impulsa una amplia cadena de valor que integra al sector agrícola, la industria alimentaria, empresas de logística y cientos de trabajadores que participan diariamente en la producción y distribución de estos alimentos.

Burger King contribuye al crecimiento de la economía nacional mediante la generación de empleo directo e indirecto, el fortalecimiento de la producción local y el desarrollo de relaciones de largo plazo con proveedores bolivianos.

Un ícono que vuelve para seguir haciendo historia

La reapertura estará acompañada por una experiencia especialmente diseñada para rendir homenaje a la historia del restaurante y de quienes han sido parte de ella.

Inspirada en el concepto “Vuelven las parrillas, vuelven los recuerdos”, la jornada invitará a los asistentes a recorrer una cápsula del tiempo inspirada en el Burger King Ballivián del pasado, reencontrarse con elementos icónicos de la marca, compartir historias junto a clientes de distintas generaciones y celebrar el regreso de uno de los restaurantes más queridos de Cochabamba.

Más que una reapertura, será el reencuentro entre una ciudad y uno de los lugares que forman parte de su historia.

Porque algunas historias nunca terminan. Simplemente encuentran una nueva forma de continuar.

Vuelven las parrillas. Vuelven los recuerdos. Vuelve Burger King Ballivián. Donde la historia de siempre se disfruta a tu manera.

Sobre Burger King Bolivia

Burger King Bolivia, operada por Bolivian Foods S.A., abrió su primer restaurante en el país en 1999 y hoy forma parte de una de las cadenas de restaurantes de servicio rápido más reconocidas del país. Con una operación basada en estándares internacionales de calidad, innovación y experiencia al cliente, la compañía continúa impulsando la generación de empleo formal, el desarrollo del talento boliviano y el fortalecimiento de una cadena de abastecimiento integrada por productores y proveedores nacionales, contribuyendo al crecimiento económico y al desarrollo sostenible del país.