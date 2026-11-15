Innova Upal 2026 reúne más de 30 proyectos y consolida un espacio para el talento joven

Con una destacada participación de la comunidad académica, la Universidad Privada Abierta Latinoamericana (UPAL) llevó adelante con éxito INNOVA UPAL 2026 – III Feria de Investigación e Innovación, un encuentro que reunió más de 30 proyectos de investigación e innovación, convirtiendo sus espacios en un escenario de intercambio de conocimientos, creatividad y nuevas ideas para responder a los desafíos de la sociedad.

La actividad contó con una importante participación de estudiantes de las diferentes carreras de la UPAL, quienes presentaron proyectos desarrollados en el ámbito universitario, demostrando sus capacidades investigativas, creatividad y compromiso con la generación de soluciones desde sus respectivas áreas de formación.

Uno de los aspectos más destacados de esta feria fue la integración de distintos niveles educativos y actores vinculados con la ciencia y la innovación. Estudiantes de unidades educativas de nivel secundario participaron presentando ideas de investigación, compartiendo sus propuestas y acercándose a la experiencia de la actividad científica desde etapas tempranas de su formación. Asimismo, se contó con la presencia de integrantes de sociedades científicas de diferentes universidades, fortaleciendo el intercambio académico y la vinculación interinstitucional.

El acto inaugural contó con la participación de autoridades académicas de la UPAL, quienes destacaron la importancia de generar espacios que impulsen la investigación como parte fundamental de la formación profesional. Durante su intervención, el rector de la Universidad, M. Sc. Boris Morales Oña resaltó el papel transformador de la investigación y la innovación, motivando a estudiantes y docentes a continuar desarrollando iniciativas que contribuyan al conocimiento y al progreso de la sociedad.

La feria también propició la participación y el acercamiento del sector empresarial y de organizaciones vinculadas con el ámbito científico, académico y tecnológico, entre ellas ASETEC, PHARMA LAB, OWSD, SOBOIN, JCI COCHABAMBA, A.U.S.C.E.S.S., MEDBOOK y COLEGIOS PROFESIONALES, que acompañaron esta iniciativa y contribuyeron al fortalecimiento de los vínculos entre la universidad y otros sectores de la sociedad.

Como parte de las actividades de reconocimiento e incentivo, se realizó la premiación de las mejores ideas de investigación presentadas por estudiantes de secundaria, con el propósito de estimular su curiosidad científica y motivarlos a continuar desarrollando sus capacidades investigativas. De igual manera, se reconoció a los mejores stands de la feria mediante la votación del público visitante, promoviendo la participación y el reconocimiento al esfuerzo, la creatividad y la calidad de las propuestas expuestas.

La jornada registró una importante afluencia de visitantes, con más de 300 personas que recorrieron los diferentes stands, conocieron los proyectos y compartieron experiencias con sus expositores, reflejando el interés de la comunidad por las iniciativas de investigación e innovación impulsadas desde la universidad.

Más que una exposición de proyectos, INNOVA UPAL 2026 se consolidó como un punto de encuentro para el talento, las ideas y el conocimiento, demostrando que la investigación y la innovación son motores fundamentales para transformar la educación y contribuir al desarrollo de la sociedad.