Ellen DeGeneres revela los abusos sexuales que sufrió por su padrastro a los 15 años

La famosa presentadora de televisión estadounidense, Ellen DeGeneres, reveló que fue abusada por su padrastro cuando tenía 15 años, en "My Next Guest Need No Introduction", el programa de entrevistas de David Letterman.

DeGeneres resaltó que a sus 15 años su madre se casó nuevamente “con un hombre muy malo”. Meses después, a su progenitora le diagnosticaron cáncer de mama y le extirparon un pecho.

Mientras Betty DeGeneres, la madre de Ellen, se encontraba internada por la cirugía, el padrastro aprovechó el momento y procedió con los primeros abusos.

Ellen asegura que le contó a su madre lo sucedido pero ella no le creyó. Estuvo casada 18 años más con el agresor.

"Cuando ella (mi madre) estaba fuera de la ciudad, él me dijo que había sentido un bulto en su pecho, y que necesitaba palpar los míos porque él no quería disgustarla, pero necesitaba tocármelos", cuenta la presentadora en el programa que se emitirá el próximo 31 de mayo en Netflix.

La situación empeoró en los siguientes meses. Recordó cómo en una oportunidad su padrastro intentó derribar la puerta de su dormitorio para violarla.

"El trató de echar la puerta abajo, y yo le di una patada a la ventana y salí corriendo porque sabía que eso iba a ir a más y no se lo quería contar a mi madre, quería protegerla. Sabía que eso iba a arruinar su felicidad", contó DeGeneres.

Su madre terminó la relación con el presunto agresor 18 años después de casarse. Hoy se siente "arrepentida" por no haber creído a su hija, según varios medios. Además dice estar convencida de que lo que cuenta Ellen es cierto.

La presentadora, ganadora de varios Emmy por su programa The Ellen DeGeneres Show, ya confesó en octubre de 2018 que había sido víctima de abusos, en una entrevista que concedió al programa Today.

Lo hizo para defender a Christine Blasey, la mujer que acusó de agresión sexual al juez de la Corte Suprema estadounidense, Brett Kavanaugh.