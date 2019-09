Programación: Ana fabiola navia se suma al equipo de ATB

Ana Fabiola Navia Gumucio, de 22 años, quien estudió Comunicación Social en la Ucatec y se postuló para Miss Cochabamba 2019, ya es parte del equipo de presentadores de ATB.

En una entrevista con Los Tiempos, la nueva presentadora dijo que le gusta tocar el ukelele y que, además de hacer actividad física, le gusta hacer teatro.

A continuación va una entrevista con Fabiola, quien dio más detalles sobre sus proyectos y pasiones.

—Quisiera que me cuentes qué harás en ATB.

—En ATB estaré como presentadora de dos programas. En ATB Noticias Primera Edición, donde estoy a cargo del segmento de cultura y entretenimiento. Asimismo, participo en el programa Viva la Mañana, junto a Gabriel Nogales y Paola Canedo.

—¿Cómo te contrataron?

—Gabriel Nogales me contactó después de una entrevista en la que presenté un espectáculo musical. Me informó que estaban haciendo un casting en el canal, no lo pensé dos veces y me presenté de inmediato. Posteriormente, recibí la noticia de que había sido elegida para incorporarme a la familia ATB.

—¿Qué haces en tu tiempo libre y cuando no estás en el trabajo?

—En mi tiempo libre aprovecho para hacer actividad física, también dedico ese tiempo a la música. Me gusta mucho cantar, bailar, además de tocar el ukelele, que es un instrumento que me encanta.

El teatro es otra de mis pasiones y aprovecho cualquier oportunidad para integrarme a proyectos culturales.

Disfruto mucho el tiempo con mi familia y la lectura.

—¿Qué proyectos personales tienes? ¿Y los profesionales?

—No existen límites cuando uno hace las cosas con amor. El amor es lo que me mueve para querer ser mejor cada día personal y profesionalmente.

Pienso que cada día es un nuevo comienzo y un nuevo reto para ser mejor, en lo que sea que estés haciendo, por eso me enfoco en el hoy y el ahora para disfrutar de lo que hago.

En lo personal, estoy trabajando para ser una mujer que siempre haga las cosas con respeto, honestidad, amor, solidaridad, responsabilidad, sin lastimar a nadie y que pueda levantarse tras un momento difícil.

En lo profesional, la comunicación es mi elección y espero llegar a lo más alto en este ámbito. Quiero superarme cada día e intentar ser la mejor en lo que se me presente en el camino.

—¿Cómo crees que aportarás a tu nuevo equipo?

—ATB está apostando por nosotros los jóvenes, por ende, me siento muy afortunada y comprometida con esta familia que me abre las puertas. Quiero aportar generando empatía con la gente joven, para que se sienta más identificada con el canal. Vengo a sumar, a compartir con la gente, a informar sobre los eventos culturales y también a darle el toque de entretenimiento para comenzar las mañanas con la mejor energía.

—¿Cuánto te preparaste para afrontar este nuevo reto de ATB?

—Uno nunca termina de prepararse, siempre estás aprendiendo y sumando a tu conocimiento. Fue justamente eso lo que me llevó a estar hoy aquí. Una faceta en mi vida que he estado buscando y que junto con mi carrera y actividades paralelas he podido encontrar.

—Háblame también de tu experiencia como modelo.

—Comencé el modelaje a mis 16 años con mi primera sesión fotográfica para Sondo. Posteriormente, me gradué de la Meson Models, de Marcelo Antezana, que me invitó a ser parte de esa agencia.

El año pasado decidí fusionar el modelaje con el servicio a la sociedad y me postulé para ser candidata al Miss Cochabamba 2019, un camino que no pude culminar por un esguince en el tobillo, pero fue una experiencia maravillosa.

Actualmente hay sorpresas con el modelaje, comienza un nuevo proyecto del que estoy muy orgullosa de formar parte, pero más adelante podrán saber los detalles.