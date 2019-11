Estrenos: filmes y series que se suman al catálogo de Netflix en noviembre

Las fiestas de fin de año se acercan y eso se nota en el catálogo de Netflix. Este mes llegan contenidos de todo tipo. Desde la historia de un rey indisciplinado, interpretado por Timothée Chalamet, hasta la tercera temporada de Atípico, una serie con un protagonista especial que no para de ganar adeptos.

Aquí una lista de algunas series y películas que se podrán disfrutar en las próximas cuatro semanas.

1. The King (estreno 1/11)

Este drama histórico inspirado en las obras de William Shakespeare, Enrique IV y Enrique V, cuenta con Timothée Chalamet y Robert Pattinson como protagonistas. La cinta sigue a Enrique, un joven muy indisciplinado conocido como Príncipe Hal que, tras heredar la corona, debe aprender lo que realmente significa ser rey.

2 Safari por Navidad (estreno 1/11)

Rob Lowe y Kristin Davis dan vida a Derek y Kate en el filme. Kate viaja a África para celebrar su segunda luna de miel con su marido y recuperar la relación que solían tener, pero éste le deja plantada y conoce a Derek, un apuesto piloto. Juntos rescatan a un pequeño elefante que se ha quedado huérfano en un camino inesperado lleno de amor.

3. American Son (estreno 1/11)

Para los amantes de los musicales llega American Son a Netflix, un largometraje que adapta la obra teatral homónima de Broadway. Kendra (Kerry Washington) y Scott (Steven Pasquale) son un matrimonio divorciado que tienen que hacer frente al misterio de la desaparición de su hijo y la falta de interés por el caso del policía Larkin.

4. Atípico (tercera temporada, estreno 1/11)

Keir Gilchrist da vida a Sam, un joven que es autista pero para él no es un problema, sino una motivación para conseguir valerse por sí mismo y tener una vida independiente. Sin embargo, la convivencia con alguien que no es neurotípico también afecta a sus padres y su hermana Casey.

5. Alta Mar (segunda temporada, estreno 22/11)

Llega la segunda temporada del drama ambientado en los años 40 que sigue la historia de los pasajeros que viajan de Europa a América a bordo de un transatlántico. Los pasajeros viajan para conseguir un mejor futuro, pero el crimen de una misteriosa mujer se lo pondrá difícil.

6. Gotham (quinta temporada, estreno 1/11)

Llega a la plataforma la quinta y última temporada de la serie ambientada en el universo de Batman. La ficción se centra en el pasado de James Gordon, el jefe de policía de Gotham City, y de los villanos que abundan en la ciudad.

7. Hache (estreno 1/11)

La serie española original de Netflix sigue a Helena, una joven prostituta que se mete de lleno en una banda mafiosa tras conocer al jefe de la misma. La joven comienza a escalar puestas en la organización criminal hasta llevar el control del tráfico.

8. Lo nunca visto (estreno 2/11)

La ficción se ambienta en una aldea montañera, Fuentejuela de Arriba, en la cual Teresa ha vivido siempre y vive de primera mano la despoblación de su hogar. La aparición de un grupo de africanos pone la vida de Teresa patas arriba cuando ella decide ocultarlos.

9. El aviso (estreno 3/11)

Daniel Calparsoro adapta la novela de misterio de Paul Pen resultando en este thriller protagonizado por Raúl Arévalo y Belén Cuesta. La cinta sigue a un tipo obsesionado con las matemáticas que investiga una serie de asesinatos ocurridos a lo largo de los años en el mismo lugar.

10. The End of The F***ing World (segunda temporada, estreno 5/11)

James (Alex Lawther) y Alyssa (Jessica Barden) cuentan la historia de un psicópata que llama la atención a una chica rebelde. Con intenciones de matarla, ambos se embarcan en un viaje de carretera que no sale como esperaban.

11. The Crown (tercera temporada, estreno 17/11)

La vida de la Reina Isabel II de Inglaterra continúa en la nueva temporada de la ficción. Dirigida por Peter Morgan y protagonizada por Claire Foy, la historia explora la vida de la Reina plasmando a su vez el mundo de la postguerra, con una sociedad en constante transformación.

12. El Irlandés (estreno 27/11)

Scorsese vuelve con este filme biográfico basado en hechos reales y con un reparto estelar. Frank Sheeran (Robert de Niro) es un asesino a sueldo de la mafia al cual se le atribuyen más de 25 asesinatos. Sheeran confirmó al final de su vida haber estado involucrado en el asesinato de Jimmy Hoffa (Al Pacino).