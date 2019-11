La serie “Vida”, de Starzplay, ya va a su tercera temporada

La tercera temporada de la serie “Vida” de Starzplay, que rompió varios tabúes y clichés sobre los latinos en Estados Unidos, comenzó a ser rodada y será estrenada a principios del próximo año, según informaron las actrices Melissa Barrera y Michel Prada en Ciudad de México.

“Vida”, la serie de capítulos de media hora, que se difunde por Apple TV en Latinoamérica, trata de dos hermanas mexicoamericanas del lado este de Los Ángeles, quienes tienen caracteres muy diferentes y se ven obligadas a regresar a su antiguo barrio, donde descubren la verdadera identidad de su madre recientemente fallecida.

Las actrices, que participaron en octubre pasado en el lanzamiento oficial de la plataforma de streaming para Latinoamérica en ciudad de México, hablaron de su participación en la serie y los desafíos que implicó este hecho. A continuación va una entrevista exclusiva con las artistas que también la puede encontrar en video.

¿Qué desafíos tuvieron que vencer para filmar la serie “Vida” que tanto éxito les trajo a sus carreras?

Melissa Barrero: Creo que el desafío más grande fue eliminar mis prejuicios, eliminar el miedo al qué dirán. Siendo mexicana, yo tenía miedo hacer una serie tan arriesgada, representar a una mujer tan libre sexualmente, tan cómoda con su cuerpo. Los mexicanos estamos acostumbrados a ser muy privados. A pensar mal de las mujeres que son así. Aprendí que no tiene nada de malo, aprendí mucho de ella, aprendí a celebrar mi cuerpo. A amar a alguien por ser como es y a aprender de ella. A hacerme más como ella y estar orgullosa de mi cuerpo. A tomar la decisión de hacer ese tipo de escenas no sentirse avergonzadas de buscar placer porque tienen un mensaje positivo para aquellas mujeres que están ahí afuera y que pueden, después, sentirse cómodas con su cuerpo, de buscar placer, de querer explorar su sexualidad, de estar cómodas con su cuerpo y amarse.

Mishel Prada: Para mí fue encontrar una manera distinta de lo que soy yo. Pensé que era un papel más pequeño. Y después cuando me ofrecieron Emma era grande. No era difícil, pero yo tenía que hacer cosas que me desafiaban. Cada temporada tengo más confianza. Mi personaje me enseñó mucho de ser mujer y de ser segura de quien soy. Me enseñó mucho de no poner excusas para las cosas que quiero hacer. Fue difícil, pero me siento bien con eso.

¿Los desafíos actorales?

Melissa Barrero: Viene a ser lo mismo. Estas mujeres pasan por situaciones muy difíciles, viven un sube y baja de emociones. Y tener que vivirlas al representarlas en esas situaciones porque es muy cansador e intimidante. Especialmente porque muchas de las escenas íntimas también tienen un peso emocional muy fuerte. Entonces ya tienes esa cosa de que debes estar desnuda frente a la cámara. Aparte tienes que tener conversaciones difíciles y tienes que echarte en llanto. Cosas así que le añaden un grado de dificultad a una situación que de por sí ya no es cómodo. Tenemos la fortuna de que es un set muy seguro y nos sentimos muy protegidas. Y de que hay muchas mujeres presentes y se siente el apoyo.

Mishel Prado: Creo que el apoyo es lo más importante porque estamos todas en este proyecto cinematográfico. No es solamente, que yo me tengo que ver bien…sino todas. Esto es bien importante porque somos una comunidad.

¿Podrían dar unas cinco razones para ver “Vida”?

Melissa Barrero: Hay muchas más, pero yo les diría que es una serie que está hecha para los latinos, para toda la comunidad. Está rompiendo con todos los esquemas de lo que normalmente ven en la televisión en inglés. Son personajes que se ven como nosotros. Es importante apoyar a estas producciones para que hagan más sobre latinos. Es hora de que nos dejen de estereotipar como villanos, como narcos. Somos mucho más que eso y también es un show muy sexy.

Mishel Prado: Es una historia diferente de lo que han visto. Es muy entretenida. Tiene comedia, drama y todos los latinos se sentirán reflejados. Está muy arraigado en nuestras comidas, nuestras tradiciones.

LAS PROTAGONISTAS

Melissa Barrera Interpreta a Lyn

Melissa Barrera es la estrella de la serie original de Starz “Vida”. Se la ha visto en la tercera temporada del “Club de cuervos” de Netflix.

Comenzó su carrera protagonizando telenovelas populares en su país natal, México, incluyendo “La mujer de Judas” y “La otra cara del alma”, así como las famosas “Siempre tuya Acapulco” y “Tanto amor”.

Como cantante de gran éxito, gracias en parte a su formación musical y teatral en la Universidad de Nueva York, protagonizó musicales como “Spring Awakening”, “Young Frankenstein” y el musical pop-rock en español “Hoy no me puedo levantar”, en el Teatro Aldama de la Ciudad de México.

Los créditos cinematográficos de Barrera incluyen “Manual de principiantes para ser presidente”, “El hotel, prima y sacúdete las penas”.

Barrera está actualmente en la producción de su próxima película “In The Heights”.

Mishel Prada Interpreta a Emma

Hija de madre dominicana y padre mexicano, Mishel Prada creció en Hialeah, Florida. Desde que tiene memoria ha tenido atracción por las artes escénicas. Prada es protagonista de la serie de teatro “Vida” de Starz. Antes, Prada protagonizó la serie corta de AMC “Fear the Walking Dead: Passage,” una derivación en línea de la exitosa serie “Fear the Walking Dead”. Su personaje, Gabi, hizo eco de la misma fuerza y determinación para sobrevivir que su abuela cuando emigró de la República Dominicana a los Estados Unidos como madre soltera con tres hijos a cuestas y trabajó en una fábrica de sostenes para mantener a su familia y construir una nueva vida. La popular serie fue nominada para el Premio Emmy® de Artes Creativas, y Prada se empeñó en llevar los pendientes de su abuela al espectáculo. Además de actuar, Prada es miembro fundador de Damarosa, un colectivo de arte femenino fundado por Britt Bogan, que busca celebrar el papel significativo de la mujer en el arte, la literatura y la política, a la vez que destaca una nueva generación de voces femeninas influyentes.