Más de 60 series han detenido su producción debido al coronavirus

No sólo la industria del cine se ha visto afectada por el coronavirus retrasando varios estrenos de películas que iban a estar disponibles en taquilla durante estas semanas. También lo hacen las series, que han paralizado varios de sus rodajes para frenar la propagación del virus.

La cuarta temporada de “Stranger Things”, la segunda de “Euphoria” y la actual entrega 16 de “Anatomía de Grey” son sólo algunas de las más sonadas que han tenido que retrasar su rodaje debido al coronavirus (Covid-19).

A continuación, la lista de algunas de las series afectadas:

CBS

All Rise, Bob Hearts Abishola, FBI (temporada 2), FBI: Most Wanted, God Friended Me (temporada 2), NAVY: Investigación criminal (temporada 17), NCIS: Los Angeles (temporada 11), NCIS: Nueva Orleans (temporada 6), Bull (temporada 4), El Joven Sheldon (temporada 3) y The Good Fight (temporada 4).

ABC

Anatomía de Grey (temporada 16) y The Brides.

NBC

The Blacklist (temporada 7), Chicago Fire (temporada 8), Chicago P.D (temporada 7), Chicago Med (temporada 5), New Amsterdam (temporada 2), La Ley y Orden: Unidad de víctimas especiales (temporada 21)y Superstore (temporada 5).

CW

Batwoman (temporada 2), Embrujadas (temporada 2), Dinastía (temporada 3), The Flash (temporada 6), Nancy Drew, Riverdale (temporada 4), Supergirl (temporada 5) y Sobrenatural (temporada 15).

TNT

Claws (temporada 3) y Snowpiercer (temporada 2).

FX

Atlanta (temporada 3), Fargo (temporada 4), Snowfall (temporada 5),Y: The Last Man.

HBO

Euphoria (temporada 2) y Los Gemstone (temporada 2).

AMC

The Walking Dead (temporada 11) y Fear The Walking Dead (temporada 6).

AMAZON PRIME VIDEO

Carnival Row (temporada 2), La rueda del tiempo y El Internado: Las cumbres.

NETFLIX

Lucifer (temporada 6), Grace and Frankie (temporada 7), Muñeca rusa (temporada 2), Sex/Life, Stranger Things (temporada 4), Midnight Mass y The Crown (temporada 4).

APPLE TV

For All Mankind (temporada 2), Fundación Little America (temporada 2), The Morning Show (temporada 2), Mythic Quest: Raven’s Banquet (temporada 2), See (temporada 2) y Servant (temporada 2).