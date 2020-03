Las mejores 10 series para pasar la cuarentena en casa

En plena coyuntura de prevención ante el coronavirus (Covid-19), el Gobierno determinó asumir medidas extremas que van desde la suspensión de labores escolares hasta la aplicación del horario continuo en todas las actividades laborales, además de la prohibición de actos masivos de personas; se pasan más horas que de costumbre en el hogar.

Es por ello que, según recomendaciones de los usuarios de redes sociales y páginas especializadas en cine y televisión como Sensacine, Deadline y Show!, Los Tiempos realizó una lista de las 10 mejores series para disfrutar en la plataforma de Netflix.

1. Élite

Recientemente se estrenó su tercera temporada, y es la número uno en el Top 10 de las series más vistas en Bolivia, así que es perfecta para continuar con el drama juvenil.

Cuenta la historia de unos jóvenes que disfrutan de su adolescencia en el colegio más exclusivo de España y comienzan los disturbios entre los chicos élite.

2. Stranger Things

Presentando próximamente su cuarta temporada, que tuvo que ser suspender su rodaje debido al virus, esta es la serie de suspenso favorita de los últimos años que trae un toque ochentero y cuenta la historia de un niño de 12 años llamado Will Byers, quien desaparece misteriosamente.

3. La casa de papel

Habla de una banda organizada de ladrones que tiene como objetivo cometer el atraco del siglo en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

Espera su cuarta temporada para el próximo 3 de abril de este año, la cual asegura ser igual de buena que las otras.

4. Las chicas del cable

Es la primera serie original de Netflix que es producida en España, se encuentra protagonizada por Blanca Suárez, Yon González y Ana Polvorosa.

Antes del crash del 29, se abre en Madrid la primera empresa nacional de teléfonos y muchas mujeres esperan conseguir un trabajo ahí que no sólo representaba una ocupación, sino progreso y modernidad en esa época.

5. Black Mirror

Perfecta para los amantes del futurismo, ya que es una representación del lado oscuro de la era tecnológica en la que se vive.

6. S3x Education

Una comedia dramática en la que Otis siempre tiene cualquier respuesta sobre el sexo y se une a su amiga, Maeve, para comenzar con una clínica de terapia s3xual en su preparatoria.

7. Orange is the New Black

Está basada en el libro de Piper Kerman y muestra a lo largo de sus siete temporadas cómo vive un grupo de mujeres dentro de la cárcel, las rencillas que se producen entre los grupos y, cómo no, el abuso de poder que ejercen los gendarmes, entre otros temas más políticos.

8. Atypical

Cuenta la historia de un adolescente con autismo quien es el personaje central y muestra el viaje que tiene junto a su familia lleno de obstáculos y desafíos.

9. That ‘70s Show

La serie más amada de los 90, que se encuentra ambientada en la década de los 70, se centra en Eriz, un joven de 17 años que a menudo se reúne en el sótano de la casa de sus padres con sus amigos Michael Kelso, Steven Hyde, Fez, Jackie Burkhart y Donna Pinciotti.

10. Jane the Virgin

Una chica católica, latina y pobre, que pretende llegar virgen al matrimonio, se queda dormida en la consulta de su ginecóloga, quien la insemina por error con la última muestra de semen de un rico heredero.

Esto es, a la vez, una telenovela y una de las series mejor escritas de los últimos años. Cada capítulo está lleno de los giros inesperados de todo culebrón: muertes por sorpresa, amantes que resultan ser asesinos, amnesia, hermanos gemelos secretos que suplantan la identidad de otros, etc.

Y sin embargo, los personajes están tan inteligentemente diseñados, con los pies tan en el mundo real, que reaccionan a esos giros como personas no sólo normales, sino hasta más sensatas de lo normal.

EXTRA

Virus

En un barrio surcoreano se origina una enfermedad respiratoria que acaba rápidamente con la vida de los habitantes. El hecho, aunque parezca familiar, ocurre en “Virus”, cinta coreana dirigida por Kim Sung-Su en 2013.

Hace siete años, la película predecía una pandemia que, en la actualidad, se vive en todo el mundo debido al coronavirus.

La película coreana “Virus” se ha convertido en una de las más populares en Netflix (la número dos en Bolivia) gracias al surgimiento y la expansión del Covid-19.

Con 120 minutos de duración, la trama del filme ahonda, más que en los síntomas de la enfermedad, en los efectos de paranoia colectiva que produce.

La ficción no sólo supera a la realidad; también puede imitarla.