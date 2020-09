Todo sobre los Premios Emmy 2020: horario, nominados y dónde ver la atípica gala

Los Emmy, los premios más importantes de la televisión, apuran este domingo los preparativos para celebrar su 72ª edición, que como novedad principal será un evento virtual debido a la pandemia. Entérese el horario, los nominados y dónde ver la atípica gala.

Jimmy Kimmel será el presentador de esta ceremonia que se desarrollará hoy en el Staples Center de Los Ángeles (EEUU) a partir de las 17:00 hora local (20:00 hora boliviana), pero en la que, por culpa del coronavirus, no habrá ni alfombra roja, ni famosos invitados, ni discursos sobre el escenario.

El evento será transmitido por TNT (doblada al español) y TNT Series, en idioma original, a las 20:00 horas. Una hora antes, a las 19:00 horas, se emitirá un pre-show con todos los detalles del evento, entrevistados, trivias y un acercamiento especial a todos los fans de las series.

Asimismo, el canal E! Entertainment ofrecerá una emisión especial de análisis a través de sus redes sociales (Facebook/ YouTube/Twitter @EOnlineLatino) llamada E! Front Row Emmys.

Los Emmys Awards también serán transmitidos en línea y en vivo en el canal de Youtube Oficial de los Emmy.

Con muchas videollamadas y conexiones en directo, los Emmy tratarán de sacar adelante la que será la primera gran gala de premios durante la pandemia, una velada que servirá como prueba para lo que podría suceder en el futuro con otros galardones como los Óscar, los Globos de Oro o los Grammy.

A las afueras del estadio, avisos para la producción sobre llevar máscaras y mantener la distancia por la Covid-19, que ya mató a casi 15.000 personas en California.

Algunos presentadores de categorías lo acompañarán, pero serán una minoría. Equipos de cámara seguirán a 138 estrellas en 114 locaciones distintas alrededor de 10 países, todo un reto para estas ceremonias que se transmiten en vivo.

Sin alfombra roja, la producción dijo a los nominados: "ven como quieras, pero haz un esfuerzo", según una carta publicada por la revista especializada Variety. "Si quieres estar en ropa formal, nos encantaría, pero igualmente si estás en el Reino Unido y son las 3 de la madrugada, ¡quizás quieras estar en pijamas de diseñador y grabar desde tu cama!".

¿Las mujeres se pondrán vestidos glamurosos de todos modos, esperando un momento ganador, o en su lugar irán a por el 'tie-dye' que parece ser la moda que revivió de los 90 y se impuso en la cuarentena? Como sea, la edición 2020 de los Emmys dará una sacudida obligada y para muchos, necesaria al formato de ceremonias de premios que cada año pierden más audiencia.

"Incluso si la noche del domingo termina siendo un completo desastre, al menos será un desastre interesante. Y realmente poco más se puede pedir en 2020", dijo la editora de los premios de Indiewire TV, Libby Hill.

En cuanto a la parte puramente competitiva, la serie limitada "Watchmen" se situó como favorita con 26 nominaciones por delante de "The Marvelous Mrs. Maisel", que logró 20 candidaturas, y de "Ozark" y "Succession", que se anotaron cada una 18 menciones.

Racismo en EEUU



La miniserie de HBO "Watchmen, la inquietante adaptación del cómic aborda el racismo histórico de Estados Unidos, así como la violencia policial e incluso el uso de máscaras. "'Watchmen' se refiere tan específicamente a tantas cosas sin precedentes que estamos viviendo ahora mismo", dijo Hill, que pronostica muchos premios.

De las más de 100 nominaciones por actuación de este año, más de un tercio fueron para actores negros, un nuevo récord.

La noche honrará además la carrera de Tyler Perry, el magnate negro del entretenimiento que ha impulsado una mayor diversidad en Hollywood, y que este año pagó los gastos funerarios de víctimas negras de violencia policial, incluido George Floyd.

En estos Emmys se espera que la lucha contra el racismo ocupe un lugar destacado, lo mismo para el legado de la magistrada de la Corte Suprema Ruth Bader Ginsburg, una pionera en los derechos de género y un ícono progresista, fallecida el viernes a los 87 años.

Y es probable también que muchos aprovechen esta vitrina para pedir el voto en contra de Donald Trump en las elecciones del 3 de noviembre.

¿"Succession" u "Ozark"?



Con la eterna ganadora "Juego de Tronos" finalmente en su dragón rumbo a Poniente, la categoría drama promete ser más disputada este año, con "Succession" --de HBO, sobre la lucha en una familia poderosa por el control de un imperio mediático-- y la serie criminal "Ozark", de Netflix, empatados con 18 nominaciones.

El gigante del streaming consiguió este año un récord de 160 nominaciones con el que espera llevarse su primer Emmy a mejor serie dramática, en la que compite también con la saga monárquica "The Crown".

La serie de Star Wars "The Mandelorian" ya se llevó sus primeros cinco Emmys en las categorías técnicas esta semana para el flamante Disney+.

En la categoría comedia, la competencia parece concentrarse entre "The Marvelous Mrs Maisel" --la ya ganadora serie de Amazon sobre una ama de casa de los 1950 convertida en comediante de standup-- y la canadiense "Schitt's Creek", sobre una familia rica forzada a vivir en un motel.

"Watchmen" parte como aspirante destacada en el apartado de serie limitada, donde también fueron nominadas "Little Fires Everywhere", "Mrs. America", "Unbelievable" y "Unorthodox".

Debido al elevado número de categorías de estos galardones, la Academia de la Televisión divide los Emmy en dos partes: los premios Creative Arts Emmy, que se celebraron en cinco noches a lo largo de esta semana; y los Primetime Emmy, que es la gran gala con los apartados de mayor interés para el público y que se celebra hoy.

Así, los Creative Arts Emmy, que incluyen una gran cantidad de categorías técnicas y de estatuillas para formatos muy específicos de la pequeña pantalla, situaron como grandes triunfadoras a "Watchmen" y "The Mandalorian", que se llevaron cada una siete estatuillas.

Los nominados



Entérese cuáles son los nominados a las principales categorías de los 72° premios Emmy.

MEJOR SERIE DRAMÁTICA



"Better Call Saul"



"The Crown"



"The Handmaid's Tale"



"Killing Eve"



"The Mandalorian"



"Ozark"



"Stranger Things"



"Succession"

MEJOR COMEDIA



"Curb Your Enthusiasm"



"Dead to Me"



"The Good Place"



"Insecure"



"The Kominsky Method"



"The Marvelous Mrs Maisel"



"Schitt's Creek"



"What We Do In the Shadows"

MEJOR ACTOR DRAMÁTICO



Jason Bateman, "Ozark"



Sterling K. Brown, "This Is Us"



Steve Carell, "The Morning Show"



Brian Cox, "Succession"



Billy Porter, "Pose"



Jeremy Strong, "Succession"

MEJOR ACTRIZ DRAMÁTICA



Jennifer Aniston, "The Morning Show"



Olivia Colman, "The Crown"



Jodie Comer, "Killing Eve"



Laura Linney, "Ozark"



Sandra Oh, "Killing Eve"



Zendaya, "Euphoria"

MEJOR ACTOR DE COMEDIA



Anthony Anderson, "black-ish"



Don Cheadle, "Black Monday"



Ted Danson, "The Good Place"



Michael Douglas, "The Kominsky Method"



Eugene Levy, "Schitt's Creek"



Ramy Youssef, "Ramy"

MEJOR ACTRIZ DE COMEDIA



Christina Applegate, "Dead to Me"



Rachel Brosnahan, "The Marvelous Mrs. Maisel"



Linda Cardellini, "Dead to Me"



Catherine O'Hara, "Schitt's Creek"



Issa Rae, "Insecure"



Tracee Ellis Ross, "black-ish"

MEJOR ACTOR SECUNDARIO DE SERIE DRAMÁTICA



Nicholas Braun, "Succession"



Billy Crudup, "The Morning Show"



Kieran Culkin, "Succession"



Mark Duplass, "The Morning Show"



Giancarlo Esposito, "Better Call Saul"



Matthew Macfadyen, "Succession"



Bradley Whitford, "The Handmaid's Tale"



Jeffrey Wright, "Westworld"

MEJOR ACTRIZ SECUNDARIA DE SERIE DRAMÁTICA



Helena Bonham Carter, "The Crown"



Laura Dern, "Big Little Lies"



Julia Garner, "Ozark"



Thandie Newton, "Westworld"



Fiona Shaw, "Killing Eve"



Sarah Snook, "Succession"



Meryl Streep, "Big Little Lies"



Samira Wiley, "The Handmaid's Tale"

MEJOR ACTOR SECUNDARIO DE COMEDIA



Mahershala Ali, "Ramy"



Alan Arkin, "The Kominsky Method"



Andre Braugher, "Brooklyn Nine-Nine"



Sterling K. Brown, "The Marvelous Mrs Maisel"



William Jackson Harper, "The Good Place"



Daniel Levy, "Schitt's Creek"



Tony Shalhoub, "The Marvelous Mrs Maisel"



Kenan Thompson, "Saturday Night Live"

MEJOR ACTRIZ SECUNDARIA DE COMEDIA



Alex Borstein, "The Marvelous Mrs Maisel"



D'Arcy Carden, "The Good Place"



Betty Gilpin, "GLOW"



Marin Hinkle, "The Marvelous Mrs Maisel"



Kate McKinnon, "Saturday Night Live"



Annie Murphy, "Schitt's Creek"



Yvonne Orji, "Insecure"



Cecily Strong, "Saturday Night Live"

MEJOR MINISERIE



"Little Fires Everywhere"



"Mrs America"



"Unbelievable"



"Unorthodox"



"Watchmen"

MEJOR ACTOR DE MINISERIE O PELÍCULA PARA TELEVISIÓN



Jeremy Irons, "Watchmen"



Hugh Jackman, "Bad Education"



Paul Mescal, "Normal People"



Jeremy Pope, "Hollywood"



Mark Ruffalo, "I Know This Much Is True"

MEJOR ACTRIZ DE MINISERIE O PELÍCULA PARA TELEVISIÓN



Cate Blanchett, "Mrs America"



Shira Haas, "Unorthodox"



Regina King, "Watchmen"



Octavia Spencer, "Self Made"



Kerry Washington, "Little Fires Everywhere"

PROGRAMAS CON MÁS NOMINACIONES



"Watchmen" - 26



"The Marvelous Mrs. Maisel" - 20



"Ozark" - 18



"Succession" - 18



"The Mandalorian" - 15



"Schitt's Creek" - 15



"Saturday Night Live" - 15



"The Crown" - 13

PLATAFORMAS CON MÁS NOMINACIONES



Netflix: 160



HBO: 107



NBC: 47



ABC: 36



FX: 33