Coronavirus y niños: ¿cómo sobrellevar la cuarentena con los más pequeños?

Debido a la propagación del coronavirus (Covid-19) a nivel mundial, las guarderías, colegios, universidades e institutos cerraron sus puertas como medidas de prevención. Y ante las últimas determinaciones del Gobierno para la cuarentena total, la población debe permanecer en sus hogares las 24 horas del día.

Las personas mayores son conscientes de la gravedad de la situación, pero para los más pequeños es posible que se les haga una situación muy difícil de entender. No ir a clase, no ver a sus amigos, no salir a un paseo, no visitar a sus familiares y no seguir con sus rutinas habituales puede generarles muchas dudas.

Los profesionales Germán Burgoa y Verónica Trigo, expertos en psicología infantil, ofrecen unas sencillas pautas para explicar el Covid-19 y lo que significa vivir esta cuarentena a niños de entre 4 y 10 años (a estas edades, según Burgoa, los niños aún tienen un pensamiento concreto que les impide entender ideas muy abstractas), además de algunos consejos sobre cómo sobrellevar la situación y reducir momentos de alarma que les puedan preocupar.

La mayoría de los niños recordarán cómo se sintió su hogar durante la cuarentena.

Explicar

Trigo indica que es necesario partir de la idea de que los niños son muy perceptivos y que son expertos en el lenguaje no verbal.

“En función de su madurez emocional y su capacidad para procesar la información, ellos van interpretando a su manera lo que ven, escuchan y experimentan. Por lo tanto, si uno no les explica esta realidad de una forma clara y adaptada a su edad, es posible que lleguen a conclusiones equivocadas que pueden derivar en reacciones y emociones negativas”.

Trigo aconseja explicar los siguientes puntos:

- ¿Qué es el coronavirus?

- Qué está en sus manos y de la familia hacer para prevenir la enfermedad.

- Contarles que las autoridades, médicos y científicos están también trabajando para protegernos.

- Dejar la posibilidad de seguir hablando del virus si surge alguna duda.

Por su parte, Burgoa explica que los niños comprendidos entre los 0 y los 9 años aún tienen un pensamiento concreto que les impide entender ideas muy abstractas cómo lo que puede venir a ser un virus.

“Los chicos se guían por lo que los cinco sentidos les dan como información, por lo tanto es importante no confundirlos con explicaciones científicas o muy complicadas”.

Lo más aconsejable es hacerles entender la importancia, en este caso en particular, de los rituales de higiene haciendo comparación con otro tipo de cosas cotidianas, como la importancia de lavarse las manos antes de comer o después de haber entrado o hacer uso del baño, que ya son rituales establecidos hace mucho tiempo en la higiene de los chicos.

“Es muy difícil incluso para los adultos entender a cabalidad qué es el coronavirus. Por lo tanto, brindarles a los niños una información incorrecta puede provocar aún más riesgo. Es por este motivo que no debemos intentar darles explicaciones muy complejas de lo que significa este agente que altera tan drásticamente nuestra salud y ahora también nuestras actividades cotidianas como la escuela, el trabajo y lo social”.

Burgoa recomienda que si no tenemos una explicación clara sobre lo que es el coronavirus debemos quitar u omitir la misma y redundar más bien sobre la importancia de quedarse en casa y respetar las normas de higiene propuestas por los organismos de salud.

No alarmar ni entrar en pánico

Si bien es importante hablar sobre el tema, también es importante que éste no contamine cada área de la vida del niño, como también del adulto. Por lo tanto, según Trigo, es importante diseñar una rutina que involucre diversas actividades: aprendizaje escolar, juego, quehaceres de la casa, higiene personal, tiempo en familia, etc. Además de la limpieza física, también es sano ahora y siempre, realizar una higiene emocional, descartando recuerdos, pensamientos y actitudes tóxicas. De esa manera se previene el negativismo, el pánico y la obsesividad.

Por su parte, Burgoa señala que en situaciones en que nos vemos en peligro es importante que los padres demuestren seguridad evitando en lo posible actitudes de miedo extremo, desesperación o pánico.

“Muchas veces la búsqueda de información hace que estemos saturados de noticias que generalmente expresan lo negativo del momento. Esto afecta sin duda nuestro estado emocional y la permanencia de muchas horas cerca de los niños también puede transmitir el mismo grado de miedo e inseguridad”.

Por lo tanto es recomendable no tocar muy frecuentemente el tema o que los niños no estén presentes en los momentos en que estamos buscando información.

Evitar la sobreprotección y cambios de rutina

Burgoa indica que como una tendencia natural en estas situaciones, los padres tendemos a sobreproteger en exceso a nuestros hijos y, a veces, alteramos rutinas relacionadas con la independencia personal y el autocuidado.

“Nos preocupamos demasiado por su cuidado alterando aquellas actitudes o hábitos qué puede que ya hayan adquirido como los hábitos de alimentación, higiene, sueño y tareas que, en lo posible, en situaciones de encierro prolongado, no deberían ser alterados”.

El niño, por ejemplo, debe dormir a la hora acostumbrada como en época de asistencia al colegio, se recomienda entre las 8:30 y las 9:00 de la noche a más tardar. De la misma manera deberían despertar en un horario similar al de la asistencia al colegio y seguir los rituales de higiene y alimentación cómo tomar el desayuno, vestirse en lugar de permanecer largas horas en la cama, viendo televisión o en pijama.

Es importante que no pierdan el hábito de realizar labores escolares aunque sea por tiempos cortos en los que los papás deben reforzar aquellas actividades académicas acordes al programa escolar de sus hijos, e involucrarlos en las actividades propias de la casa es una buena oportunidad para que los chicos aprendan a colaborar en tareas caseras.

El juego y la diversión como aliados

Siempre son nuestros aliados con los niños. Una buena forma de explicar sobre la situación y sobrellevarla es a través de lo lúdico y recreativo. Psicólogos, educadores y padres tienen ideas creativas al respecto. Trigo comparte algunas sugerencias:

- Para explicarles sobre el virus y las formas de prevención: contarles el cuento “Rosa contra el virus” que lo pueden descargar de mi página del FB: @veronicatrigopsicologa.

- Para promover que se laven las manos: dibujarles un monstruo de corona virus con lapicero o marcador en la mano y plantear el reto de que al final del día el monstruo desaparezca, desvaneciéndose con cada lavado.

- Para motivar la realización de las distintas tareas en la casa: darles un punto por cada actividad. Al final de la semana, si llegan a acumular los puntos necesarios, se puede festejar, realizando alguna actividad creativa como una búsqueda de tesoro o "la comida del rey" (cocinan su comida favorita y mientras comen los padres no pueden llamar al niño por su nombre sino “su majestad” o “rey”, si no lo hacen, los padres cantan, bailan, cuentan un chiste o adivinanza). La idea es protagonizar al niño en el juego y que el premio sea pasarla bien juntos, afianzando los lazos familiares.

- Para incentivar la limpieza emocional: por un lado, pedir que se imaginen un río que se lleva y limpia todas las preocupaciones y pensamientos negativos, para echar imaginariamente lo que no es útil y hace daño. Por otro lado, imaginar un baúl que guarda todos los mensajes y soluciones, para conservar lo que nos hace bien. Cada que surja un pensamiento, se puede preguntar dónde lo situarían, en el río o en el baúl.

Evitar el uso excesivo de la tecnología

Burgoa aconseja no permitir el uso excesivo de la tecnología. Estar largas horas en los juegos de video, el celular, la tablet u otros dispositivos electrónicos pueden, de alguna manera, provocar adicción y ser perjudiciales para su aprendizaje y desenvolvimiento social.

Fomentar la creatividad, el uso de materiales de desecho o inespecíficos para trabajar algunas áreas relacionadas con el desarrollo madurativo o la escolaridad, pueden ser propicias y muy efectivas en este momento de aparente ocio.

Educación emocional

Trigo señala que las situaciones adversas son muy valiosas para aprender a identificar y gestionar las emociones, empatizar y solidarizarse, buscar respuestas creativas y sobrellevar las limitaciones. A todo esto se le llama Inteligencia emocional.

“Aprovechemos esta vivencia para promoverla a través del diálogo y el ejemplo”.

Crisis como oportunidad

No olvidemos que así como las crisis pueden tomarse como una amenaza, también pueden ser una oportunidad para reconectar con la importancia del autocuidado físico, emocional, familiar y social. Que esta situación nos invite a repensar nuestras prioridades, a valorar aspectos que por las prisas no registramos y adquirir nuevos aprendizajes que nos ayuden a construir personas, familias y sociedades más cuidadosas, respetuosas y amables.