¿Te autocastigas por el sentimiento de culpa? Conoce el efecto Dobby

Mirna Belén Encinas -Laboratorio de Periodismo UCB

Las características en la personalidad de Dobby nacen a partir del maltrato, crueldad y amenazas de la familia Malfoy. Esto dañó al elfo, desencadenando actitudes como exigirse demasiado, autolesionarse al pensar que no cumplió de buena manera con sus amos o el simple hecho de pensar por sí mismo. A este comportamiento se le denomina “efecto Dobby”.

El efecto Dobby fue abordado en un trabajo de la Asociación Americana de Psicología (AAP) en 2009 elaborado por Rod Nelissen y Marcel Zeelenerg. Bajo el título de “When guilt evokes self-punishment: Evidence for the existence of a Dobby Effect” (Cuando la culpa evoca autocastigo: evidencia de la existencia del efecto Dobby), los autores desarrollaron las actitudes del elfo de Harry Potter relacionados a la reacción conductual de las personas ante la presencia de la culpa. El efecto Dobby no es considerado un fenómeno psicológico como tal, pero cobró relevancia gracias al personaje de Harry Potter.

Kalitza Baerga Santini, psicóloga clínica, menciona que “los seres humanos cuando nos equivocamos o herimos a otra persona vamos a tener un sentimiento de culpa por los códigos morales y los valores que tenemos. Sin embargo, cuando no podemos reparar esa herida o esa falta usualmente nos autogastigamos”.

El artículo de la AAP afirma que la culpa puede motivar al comportamiento prosocial, pero cuando no podemos compensarlo (restablecer los vínculos rotos) propicia el autocastigo desde el plano mental y físico. “El sufrimiento se considera una forma de compensar las fallas cometidas”, señalan los autores.

Con la situación de confinamiento por la pandemia de coronavirus, los niños están expuestos al efecto Dobby. Santini afirma que desde pequeños nos regañan y desarrollamos el sentimiento de culpa por nuestras acciones erradas. “La disciplina debe ser positiva, donde se oriente, eduque, enseñe y no tanto caer en la recriminación de la persona”, aclara Santini.

Actualmente, es normal sentirse ansioso, depresivo o temeroso por la situación. La solución para dejar atrás estos sentimientos y comportamientos son “buscar ayuda profesional cuando no haya forma de manejarlo, diferenciar la responsabilidad sobre la situación y perdonarse a uno mismo” afirma Santini.

El diálogo interno mejorará y la forma en la que uno se trata también, protegiendo así contra fenómenos tan peligrosos como la dependencia emocional de personas que están dispuestas a satisfacer sus intereses con el lado más vulnerable.

Elfo traumatizado

Dobby, un personaje de los libros de Harry Potter, es un elfo doméstico al servicio de la familia Malfoy. El mismo aparece en las adaptaciones cinematográficas de “Harry Potter y la cámara secreta” y “Harry Potter y las reliquias de la muerte”. Un personaje entrañable para los fanáticos de la saga que ayudó en varias ocasiones a Harry y finalmente logró su libertad.