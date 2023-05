El internet llega al 80% de Bolivia y las zonas rurales siguen rezagadas

En 2011, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró al internet como un derecho humano y en Bolivia, el mismo año, se promulgó la Ley 164 (Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación), la cual establece que se debe garantizar el derecho al acceso universal y equitativo a los servicios de telecomunicaciones, tecnologías de información y comunicación.

A pesar de ello, un alto porcentaje de la población que vive en áreas periféricas y rurales no tiene acceso a internet.



De acuerdo con datos de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), y del Instituto Nacional de Estadística (INE), entre 2015 y 2022, las conexiones a internet en Bolivia se incrementaron en un 72 por ciento.

En 2015, se registraron 6.651.350 conexiones a internet; mientras en 2022, la cifra de usuarios subió a 11.436.280. Pero, en 2021, el número de conexiones alcanzó los 11.526.552, mucho más que en 2022. En cuanto a las conexiones a internet por regiones, La Paz encabeza la lista y Pando es el departamento con menos internautas.

En 2021, La Paz registró 3.370.453 conexiones a internet, y en 2022, 3.296.721; Santa Cruz sumó en 2021, 3.310.802 conexiones y en 2022, 3.236.001; Cochabamba 2.004.190 – 2.044.654; Oruro 710.201 – 681.315; Tarija 597.127 – 599.567; Potosí 587.111 – 584.387; Chuquisaca 525.923 – 519.877; Beni 328.220 – 365.533; y Pando 92.525 – 108.225.

El reto que Bolivia tiene es reducir la brecha digital, particularmente en el área rural. La instalación de radiobases y el bajo costo de los dispositivos móviles están ayudando en esta tarea.

Según el boletín estadístico de la ATT, en el cierre del primer semestre de 2022, el mercado móvil en Bolivia alcanzó los 12,10 millones de líneas, vale decir, 101 líneas por 100 habitantes, eso debido a que algunos usuarios tienen más de una línea móvil activa.

Hasta 2022, la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) informó que tiene conectividad en 20.152 localidades de Bolivia, lo que representa el 82 por ciento de los 24.684 centros poblados del país.

Datos por departamento

Al 30 de junio de 2022, el mayor porcentaje de líneas telefónicas móviles se concentró en el eje central, siendo el departamento de La Paz el que registró el mayor número de líneas, con 3.575.180; seguido por Santa Cruz, con 3.457.262 líneas, y Cochabamba, con 2.144.314 líneas.

Asimismo, se estableció que Oruro es el departamento con mayor penetración, siendo que por cada 100 habitantes existen 132 líneas móviles; le sigue La Paz, donde se tienen 118 líneas por cada 100 habitantes, y los departamentos con menor penetración son Pando, Potosí y Beni, en los que se tiene una alta densidad de población rural.

Internet fijo

El acceso a internet fijo en Bolivia, a junio de 2022 alcanzó un 53 por ciento. Esto quiere decir que, por cada 100 familias, 53 tienen conexión a internet por fibra óptica.

Cobertura y RRSS

Según una publicación de Data Reportal en base a los estudios de GWI, Statista, GSMA Intelligence, Semrush, Data.ai, PPRO, Ookla, Skai, Locowise y SimilarWeb, A enero de este 2023, Bolivia sumó 8,12 millones de usuarios de internet. El 66% de la población boliviana accede a internet y el restante no. La brecha digital más amplia se halla en el área rural.

Las redes sociales preferidas son los siguientes: Facebook, 92,25%; Twitter, 1,31%; Instagram, 1,91%; Pinterest, 2,62%; YouTube, 1,53%; Reddit, 0,21%; Tumblr, 0,15%; Linkedin, 0,02%; Wkontakte, 0,01%, y otras.

Internet en Cochabamba

De acuerdo con el gerente regional de Entel Cochabamba, Félix Cabrera, con el proyecto IRB3 (Instalación de Comunicaciones por Radio Bases), Entel abarca el 70 por ciento del departamento de cochabambina, esto con red móvil, y con la conclusión del proyecto IRB4 se pretende llegar al 80 por ciento, tanto en el área urbana como rural.

“En cuanto a internet por fibra óptica, en el eje metropolitano abarcamos el 80 por ciento y en el área rural, el 40 por ciento. Estamos llegando con fibra óptica a Sacaba, Quillacollo, Tiquipaya, Cochabamba, Vinto y Sipe Sipe, además de regiones de Villa Tunari, Mizque, Aiquile, Sicaya, Irpa Irpa, Capinota, El Paso, Tapacarí, Cocapata y otros, estos últimos aún están en etapa de ejecución”, sostuvo.

Las poblaciones que no cuentan con fibra óptica son Morochata e Independencia debido a la distancia. Y las comunidades que no tienen acceso a telefonía móvil e internet son aquellas que no cuentan con una carretera y energía eléctrica, debido a que las radiobases funcionan con energía. Estas poblaciones se hallan en la región andina y en el trópico.

Bolivia tiene un internet caro

De acuerdo con el director de la Unidad de Tecnologías de Información (UPSI) de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), Boris Fernando Alfaro, el servicio de internet en Bolivia es uno de los más costosos de la región.

“Por el mismo costo que se paga en Bolivia, en otros países brindan mayor velocidad, incluso hasta cinco veces más”, dijo.

Según una comparación de costos realizada en enero de este año, Bolivia ocupa el segundo lugar con el internet móvil más caro de la región, después de México. El más económico está en Uruguay.

El costo de un 1 GB de datos móviles en México es de 2,89 dólares; en Bolivia, 2,23 dólares; Puerto Rico, 1,93 dólares; Argentina, 1,48 dólares; Paraguay, 1,08 dólares; Perú, 101 dólares; Brasil, 0,74 dólares; Chile, 0,51 dólares; Colombia, 0,49 dólares, y Uruguay, 0,27 dólares.