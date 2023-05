"Es muy sacrificado": Madres son agasajadas por sus hijos y cuentan qué significa su labor

Flores, peluches, globos, corazones, bailes, poesía, entre otros marcaron la celebración del Día de la Madre en las unidades educativas de la ciudad de La Paz este viernes. Muchas mamás no se cambiaron por nadie y aseguraron que ser madre "es sacrificado".

Como cada 27 de mayo (este sábado) se celebra el día de mas mamás en el país. Sin embargo, los centros educativos se adelantaron a esta fecha y organizaron un sinfín de actividades para celebrar a las "reinas del hogar". En ese panorama, la Unidad educativa Alfredo Guillen Pinto (nivel inicial) no quedó al margen de este día tan importante.

LAS MAMÁS CELEBRARON CON SUS HIJOS

"Ser mamá es sacrificado, significa ser luchadora y valiente. Quisiera ser un pulpo para cuidar a mis tres hijas al mismo tiempo. Es una labor fuerte y sacrificada, pero todo tiene su recompensa", sostuvo Jhadima que fue agasajada por su hija Evangelin.

Verónica Honorio madre de también tres hijos (Ángel, Camila Jesús) sostuvo que "es una labor muy importante porque somos profesoras o enfermeras, somos todo para nuestros hijos", destacó Honorio que bailaba con su hijo Ángel. Asimismo, sumo que "muchos deben valorar a sus mamás mientras la tienen a su lado".

LAS ROSAS NO FALTARON

Muchos niños y joven recorrieron las calles paceñas con rosas y globos para mamá. Los regalos no faltaron y las muestras de amor a sus mamas tampoco. "Le regalé a mi mamá un porta agujas. Yo la quiero a mi mamá mucho por eso siempre le ayudo y me gusta jugar con mi mamá", dijo Evangeline quien no ocultó su alegría.

"Le regale un peluche a mi mamá, muchos besos y abrazos", afirmó Mia Tamara, hija de Silvia Padilla que tiene tres hijos en total. "Le regale una billetera, la quiero mucho a mi mamá. Le regalaré muchas cosas a futuro y la quiero mucho", dijo Dominick (de cinco años) hijo de Daniel Nina.

"MUCHAS VECES NOS QUITAMOS EN PAN DE LA BOCA PARA DARLE A ELLOS"

Padilla destaca la labor de las madres y también resalta las dificultades que se pasan, pero ella dice que e mejor regalo de la vida es que tener buen saluda para sus hijos. "Hay momentos complicados cuando un hijo se enferma esos momentos son dolorosos para mamá es como si nosotros mismos no hayamos lastimado. Solo pido a mis hijos tengamos salud y bienestar. Las mamás deben seguir adelante y seguir como mujeres luchadoras", destaca Padilla.

"Ser madres es muy importante en la vida", dice Nina y resalta que muchas veces ser mama es quitarse el pan de la boca para dar a sus hijos. "A veces te quitas el pan de la boca por darles a tus hijos, pero es lo mejor que te puede pasar ahí aprendes que es el amor verdadero. El mejor regalo es que mis hijos estén sanos", dice Nina que tiene dos hijos