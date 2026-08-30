Nikita Kovalchuk, un ruso en Podcast Los Tiempos

Soy ruso y tomé la decisión más loca del año: ¡voy a bailar morenada en la fiesta de Urkupiña!". Con ese desafío, Nikita Kovalchuk cumplió su deseo, no solo de bailar en Urkupiña, sino de quedarse en la Llajta, maravillado por las bondades de la ciudad.

En este episodio del Podcast de Los Tiempos, Nikita habla de su llegada a Bolivia, su vida en Cochabamba y cómo, poco a poco, decidió cambiar su realidad en su Rusia natal por la de la Llajta.

También dialogamos sobre la ex Unión Soviética, la Perestroika, la Glásnost, Putin, Ucrania y grandes referentes de la literatura como Dostoievski, Tolstói y Solzhenitsyn.