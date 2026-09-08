Pruebas PISA: países de América Latina profundizan su retroceso educativo

Los resultados de PISA 2025 mostraron un nuevo retroceso de varios países de América Latina frente al promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Argentina y México registraron fuertes caídas en matemáticas, mientras Brasil, Colombia y Costa Rica presentaron resultados estancados y Chile retrocedió en matemáticas y lectura.



La evaluación internacional analiza las capacidades de estudiantes de 15 años en matemáticas, lectura y ciencias. Los resultados muestran que los países permanecen por debajo de los promedios de la OCDE.

Uruguay



Uruguay mostró un desempeño desigual en las pruebas PISA 2025: mientras alcanzó en ciencias su mejor resultado histórico desde que participa en la evaluación, retrocedió en matemática y lectura durante la última década. Aun así, el país quedó por debajo del promedio en las cuatro áreas evaluadas, en un contexto marcado por el deterioro de los aprendizajes.

Chile



Retrocedió en matemáticas y lectura y mantuvo estable su desempeño en ciencias.



La evolución de la última década muestra un aumento de la proporción de alumnos con desempeño insuficiente. Desde 2015, ese porcentaje aumentó 10 puntos porcentuales en matemáticas y lectura, hasta alcanzar el 59% y el 38%.



Solo el 41% de los estudiantes chilenos alcanzó el nivel mínimo de competencia en matemáticas, frente al 65% del promedio de la OCDE.



En lectura, el 62% alcanzó ese nivel, contra el 69% de la OCDE, mientras que en ciencias la proporción llegó al 63%, frente al 74% del promedio del organismo.



Uno de los datos que mostró una evolución diferente corresponde a la desigualdad educativa. Entre 2015 y 2025, la brecha de rendimiento en ciencias entre los estudiantes más ricos y más pobres se redujo.

Costa Rica



Amplió la cobertura de su educación secundaria, pero mantuvo un rendimiento académico por debajo de los estándares de la OCDE.



En matemáticas, los estudiantes obtuvieron 387 puntos, frente a los 385 de 2022. En lectura alcanzaron 416 puntos, contra los 415 de la medición anterior.



El principal avance apareció en ciencias. El 56% de los estudiantes alcanzó el nivel 2 o superior, aunque el promedio de la OCDE llegó al 74%.

México



Continuó su caída en matemáticas y lectura, con resultados inferiores a los promedios de la OCDE.



Los estudiantes obtuvieron 388 puntos en matemáticas, siete menos que en 2022. En lectura alcanzaron 408 puntos.

Brasil



Mantuvo resultados estables respecto de 2022 y permaneció por debajo del promedio de la OCDE en ciencias, matemáticas y lectura. El informe señaló que esa estabilidad “se extiende desde hace más de una década”.