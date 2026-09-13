María Magdalena, protagonista de "La hija cóndor", en Podcast Los Tiempos

En nuestro capítulo 148, tenemos el gran honor de recibir en el estudio a la talentosa actriz María Magdalena, quien interpreta a Ana en la aclamada y exitosa película La Hija del Cóndor.

Iris Ocampo, productora de la película, también nos cuenta todo sobre los premios que hasta ahora ganó esta produccióndel director cochabambino Álvaro Olmos.

En una charla íntima y emocionante, María Magdalena nos revela los detalles de sus inicios en el mundo de la actuación, los desafíos que enfrentó para construir su carrera y cómo se preparó para dar vida a un personaje tan complejo y profundo. Además, la actriz comparte su enorme gratitud y alegría por el gran éxito de taquilla y crítica que está cosechando la película, un logro que ha conmovido profundamente al público boliviano.